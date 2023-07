La protesta di Raffaele, l'invalido sfollato dopo l'allagamento: "Mi incateno in Campidoglio"

"Io non ce la faccio più, sono disperato e sto pensando di andare ad incatenarmi in Campidoglio e non muovermi fin quando il Sindaco non scenderà a parlare con me". E’ lo sfogo che Raffaele Comunale, 64enne invalido, consegna alle colonne di RomaToday. Con sua moglie è tra le famiglie di Prati Fiscali che in seguito all’allagamento dell’aprile scorso sono state sfollate e per qualche tempo ospitate in una struttura alberghiera messa a disposizione dal Comune.

Raffaele, lo sfollato disabile che vuole incatenarsi in Campidoglio

"Io sono stato nell’albergo della Cassia solo per due notti. Avevo una stanza in cui non potevo muovermi, è stato un incubo”. Raffaele, che ha una gamba amputata, si muove solo in carrozzina. “La porta era troppo piccola e per questo non potevo nemmeno entrare in bagno”. E’ stata la nipote, arrivata per consegnargli il cambio biancheria e dei nuovi abiti, a portarlo via da li. E’ poi stato due settimane suo ospite a Vigne Nuove. “Ma sono tornato a casa mia, non volevo essere un peso”. La moglie ha preso una stanza in affitto per non stare in un ambiente “che dopo l’allagamento non è più salubre”. Raffaele invece ha rimediato un letto e lo ha sistemato nella camera che, insieme al bagno, sono gli unici ambienti che è riuscito a pulire seppur non a fondo. “Vivo ancora nella melma che nel frattempo si è seccata. Dopo tante promesse qui non si è più visto nessuno”. Casa di Raffaele, al civico 52 di via dei Prati Fiscali Vecchia, è completamente smantellata, senza più mobili e porte. L’attaccapanni fa da armadio. “Ho bisogno che arrivino i soldi del risarcimento per rimettere in piedi casa mia”. Il riferimento è alla convenzione assicurativa tra Acea e Assicurazione di Roma alla quale aveva fatto riferimento il sindaco Roberto Gualtieri nella sua visita tra Prati Fiscali e Valmelaina all’indomani dell’allagamento. Il municipio tramite l’ufficio tecnico ha subito avviato la ricognizione dei danni aprendo una linea di rimborso con la municipalizzata dell’acqua. L’allagamento infatti, così aveva spiegato il Campidoglio, è stato dovuto ad un guasto dell’impianto di sollevamento sferzato dal maltempo.

"Voglio parlare con il Sindaco"

“Purtroppo con una misera pensione e un mutuo sulle spalle è anche difficile arrivare a fine mese. Fortunatamente mi ha dato una grossa mano il mio vicino di casa”. Gianluca, anche lui con il piano interrato della sua abitazione che nel giorno dell’acquazzone si è riempito di due metri d’acqua. “Quando Gualtieri è venuto qui mi ha dato una pacca sulla spalla e mi ha detto che non mi avrebbe abbandonato. Ma non si è più visto o sentito nessuno. Per questo sono deciso ad incatenarmi in Campidoglio. Giorno e notte, da li non mi muovo”.