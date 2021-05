Prati Fiscali, commercianti contro la ciclabile voluta da Raggi e Caudo: “Va spostata”

In una lettera alcuni negozianti della zona chiedono che il tracciato passi nello spartitraffico centrale “per non sottrarre posti auto e stalli comodi per carico e scarico merci”

“Non siamo contro un’infrastruttura che valorizza la strada e la sua vivibilità, ma la pista così realizzata comporta una lunga serie di criticità”. La ciclabile lungo via dei Prati Fiscali, soprattutto il tratto da Via Salaria a Largo Valtournanche, agita i commercianti della zona che hanno scritto una lunga lettera al Municipio III per chiedere che il tracciato venga deviato: non più sul lato della strada ma all’interno dello spartitraffico tra le due carreggiate.

Ciclabile di via Prati Fiscali: i commercianti vogliono spostarla

Un suggerimento che arriva “da chi la strada la abita e la vive da oltre 40 anni e ne ha visto crescere, aumentando a dismisura, traffico, inquinamento, incidenti e soprattutto pericolosità di questa che è un’arteria di grande e veloce scorrimento verso svariate aree del municipio”. I commercianti di Prati Fiscali rimproverano all’amministrazione il mancato dialogo con il territorio e l’assenza di condivisione del progetto: “Improvvisamente ci siamo svegliati con gli operai che chiudevano la strada per le ciclabili e l’immediata realizzazione di queste, con l’impossibilità a capire, a realizzare quanto stesse accadendo, a parcheggiare, con l’assoluta impossibilità per anziani non dotati di parcheggio specifico per disabili di essere lasciati di fronte l’abitazione in maniera da permettere le operazioni in sicurezza come fino al giorno precedente”. Da qui la proposta di sfruttare per la pista ciclabile di Prati Fiscali la parte centrale dell’aiuola spartitraffico così da recuperare posti auto e stalli per il carico e scarico merci. “Molti clienti - scrivono i negozianti nella lettera - acquistano oggetti di grande volume e notevole peso che non possono trasportare a mano fino ad un’auto parcheggiata lontano; viceversa molti esercizi commerciali hanno rifornimenti quotidiani”.

Le proteste contro la ciclabile di Montesacro

Una ciclabile, quella di Prati Fiscali, nevralgica per la mobilità alternativa e sostenibile del Roma Montesacro che al suo interno sogna di realizzare la Ciclovia delle Valli: un anello dedicato alle due ruote da realizzare tra Piazza Sempione, viale Jonio e appunto Prati Fiscali, pensato per mettere in collegamento le due stazioni della metropolitana B1 Jonio e Conca d'Oro con la futura Val d’Ala, che Municipio III e Regione Lazio hanno promesso di riaprire. Da li partirà anche il lavoro per la connessione a via Salaria, dove sorgono aziende e quartieri da ricucire con il tessuto urbano circostante. Ma sulla pista nel cuore del Roma Montesacro non sono mancate le contestazioni: dal commerciante che si è incatenato a viale Jonio per protestare contro il tracciato “reo”, a suo dire, di sottrarre posti auto e quindi clientela; ai battibecchi e i litigi con i ciclisti a Largo Valtournanche, tanto accesi da spingere l’assessore alla Città in Movimento a chiedere il presidio della pista da parte della Polizia Locale.

Prati Fiscali, la ciclabile "taglia parcheggi e mette in crisi negozi"

Ora la richiesta di rivedere il progetto sul versante di Prati Fiscali da parte di alcuni negozianti. “Il progetto voluto e realizzato dal III Municipio per la pista ciclabile su Via dei Prati Fiscali non è stato in alcun modo concertato con residenti e commercianti e il risultato ad oggi è che il restringimento della carreggiata ha comportato il taglio a tantissimi parcheggi, l’aumento del traffico in una via già ad alta intensità e la crisi delle attività commerciali” - sottolinea Fabrizio Santori, dirigente romano della Lega Salvini Premier che ha raccolto le istanze di diversi residenti e commercianti di zona.

“Come già avvenuto in altri quadranti della città l’amministrazione si limita a disegnare con la vernice la ciclabile senza assolutamente pensare a un progetto sostenibile, integrato con le esigenze del commercio e dei residenti. Il risultato - attacca Santori - sono queste lingue di strada spesso non delimitate che sono pericolose per i ciclisti e per i pedoni. Su via Prati Fiscali i cittadini non hanno detto No alla ciclabile ma chiedono alcune modifiche al progetto: sfruttare la parte centrale dell’aiuola spartitraffico, creare parcheggi alternativi, garantire i posti ad oggi insufficienti per i disabili, aumentare gli spazi per il carico scarico merci per i commercianti ma anche per i clienti dei negozi. Come Lega - sposa la battaglia Santori - ci faremo carico delle istanze perché siamo assolutamente favorevoli a promuovere per la Capitale i progetti di mobilità sostenibile ma senza fare come giunte Pd e M5S, ovvero calando dall’alto progetti che peggiorano la viabilità dei quartieri e mettono ancora di più in crisi le attività commerciali”