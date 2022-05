Ponte sull'Aniene, il III municipio spinge per la gara d'appalto

L’idea del ponte ciclopedonale sul fiume Aniene non è stata abbandonata. L’importante opera, annunciata nel 2012, potrebbe vedere la luce una volta che saranno superati diversi problemi burocratici che ne hanno compromesso finora l’esecuzione. Il III Municipio sta riprendendo in mano il progetto, tassello fondamentale nel quadro più generale dedicato alla mobilità dolce del quadrante di Conca d’Oro e di Sacco Pastore.

Ponte sull'Aniene progettato nel 2012

Il ponte, che dovrebbe collegare via Val Trompia a piazza Conca d’Oro, era una delle opere previste all’interno della realizzazione della metro B1. Il primo progetto, proposto da un privato e che risale al 2012, prevedeva una struttura realizzata con materiali all’avanguardia. È stata quindi fatta una gara d’appalto vinta dal soggetto che aveva proposto il progetto. I lavori però non sono mai partiti perché chi avrebbe dovuto realizzare il ponte fallì e gli altri partecipanti alla gara rinunciarono perché l’opera era troppo costosa. Per questo il progetto è stato superato e rivisto completamente. Nel 2020 il nuovo progetto, ha ottenuto tutti i nulla osta dalla conferenza dei servizi.

Ponte sull'Aniene, iter bloccato

L’iter, che sembrava a quel punto potesse andare avanti in maniera più spedita, ha incontrato nuovi ostacoli. “C’è un primo problema facilmente risolvibile – spiega a RomaToday l’assessore ai lavori pubblici del III municipio Matteo Pietrosante – va adeguato il computo metrico del progetto al nuovo prezziario regionale approvato a Dicembre 2020”. Il nodo principale, però, riguarda la stazione appaltante che dovrebbe gestire la gara per la realizzazione del ponte.

Ponte sull'Aniente, il problema della stazione appaltante

Roma Metropolitane, il soggetto che doveva fare da stazione appaltante, è stata messa in liquidazione con ancora delle opere da appaltare o completare. “La nuova stazione appaltante doveva essere individuata dal nuovo contratto di servizi tra il comune di Roma e Roma Metropolitane, il nuovo contratto richiedeva che il Campidoglio approvasse il bilancio dell’ente in liquidazione. Questo però, nella passata consiliatura comunale, non è avvenuto”.



Dal 2021, quindi, la procedura è ferma. Ora, per riprendere il progetto tanto voluto anche dagli abitanti della zona, serve un indirizzo politico. “Sono convinto che l’assessore alla mobilità del comune di Roma Eugenio Patanè saprà portare avanti la procedura ed individuare la stazione appaltante per procedere alla gara” afferma ancora Pietrosante.

Restyling del parco di via Val Trompia

L’opera, che costerebbe circa 5 milioni di euro invece che i 3 milioni e mezzo previsti nel 2012, prevede nel nuovo progetto non solo il ponte ma anche la sistemazione dei due estremi della struttura. Si farà un restyling del parco di via Val Trompia e lo stesso avverrà dall’altra parte, nei pressi di una stazione carburante. “Il ponte si pone in perfetta correlazione con le ciclabili già esistenti. Collegherebbe infatti due quartieri in maniera breve e sicura. Sacco Pastore, in questo modo, diventerebbe un quartiere servito con il treno, il tpl Nomentana e la metro Conca d’Oro oltre a percorsi ciclabili più interconnessi e sicuri. Come III municipio ci impegneremo per vedere finalmente realizzata questa importantissima opera”.