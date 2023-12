Due milioni di euro per il ponte pedonale sull’Aniene

Più di vent’anni. Tanti ne sono passati dall’annuncio del progetto del ponte ciclopedonale sull’Aniene: la passerella pensata per collegare i quartieri di Sacco Pastore e Conca d’Oro, vicinissimi in linea d’aria ma separati dalla barriera naturale costituita dal fiume.

Il ponte ciclopedonale sull'Aniene

Un’opera accessoria legata alla realizzazione della B1 che quel quadrante della città attende per liberarsi di parte del traffico da e verso l’ex capolinea della metropolitana. Più volte annunciato come imminente, in passato finanziato da Roma Capitale con tre milioni e mezzo di euro, del ponte ciclopedonale non è stata mai posta nemmeno la prima pietra. Gli ultimi due decenni sono stati scanditi da ricorsi al TAR, progetti non conformi e lavori mai partiti. È poi arrivata la messa in liquidazione di Roma Metropolitane, stazione appaltante, a far sprofondare il ponte nell'oblio. Così l’opera, nonostante promesse, la spinta del territorio che l’ha chiesta a gran voce sia nelle sedi istituzionali che con una raccolta firme che ha richiamato migliaia di cittadini, è rimasta “fantasma”.

Due milioni di euro per il ponte tra Cionca d'Oro e Sacco Pastore

Oggi però per la passerella sopra l’Aniene sembra esserci un’altra chance. Nel bilancio di previsione 2024-2026 il Comune ha previsto un finanziamento di circa 2,3 milioni di euro per la realizzazione del ponte ciclopedonale. Lo ha chiesto ed ottenuto Roma Futura con un emendamento che ha poi trovato d'accordo tutta la maggioranza. “Un’opera - ha sottolineato il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne - attesa da anni e richiesta recentemente dal consiglio municipale”. “Un’infrastruttura che è la misura - ha aggiunto l’assessore alle Politiche Ambientali, Matteo Zocchi - di una precisa idea di mobilità sostenibile". “Un’opera essenziale e strategica per il sistema di intermodalità legato alla Metro B1 Conca D’Oro e alla Ciclovia delle Valli” il commento del’assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica, Matteo Pietrosante. “Finalmente tornano le opere strategiche a Roma e nel III Municipio, nel bilancio un grande lavoro che rafforza la trasformazione della città” il coro che si è levato da Piazza Sempione a margine dell’approvazione della manovra.

Come si trasforma il quadrante Valli Conca d'Oro

Il ponte ciclopedonale sull'Aniene è "un tassello essenziale per ridisegnare la mobilità nel quadrante Nomentano, Ponte delle Valli, Conca d’Oro che metterà in comunicazione le piste ciclabili sulle sponde dell’Aniene, la ciclovia delle Valli, progettata e appaltata quando ero presidente del Municipio e la cui realizzazione si è conclusa di recente grazie alla giunta del presidente Marchionne, che consente l’accesso anche alla stazione ferroviaria di Val D’Ala" ha ricordato il consigliere comunale Giovanni Caudo.

"Un tassello che ricompone un disegno di tutta l’area dando continuità al percorso che da via Val D’Ossola arriva fino a Conca d’Oro, e al Parco delle Valli, aprendo il quartiere di Sacco Pastore al resto della città, superando il limite del fiume Aniene che oggi lo confina. Un intervento destinato a snellire il traffico sulla Nomentana ma anche sul Ponte delle Valli che - ha sottolineato l'ex minisindaco di Montesacro - metterà in rete anche il parcheggio della stazione di Conca d’Oro di recente ultimazione. Sono particolarmente contento di contribuire anche dal Campidoglio a completare il disegno di quello che avevamo immaginato negli anni del governo del municipio per i quartieri di Conca d'Oro, Sacco Pastore e per il Parco delle Valli, un insieme di opere che negli ultimi cinque anni ha cambiato il volto del quartiere verso l'affaccio sull'Aniene, recuperando un rapporto tra città e fiume che prima era del tutto negato".

Adesso bisognerà seguire da vicino l'iter burocratico per la realizzazione dell'opera, a partire da bando e appalto, perché non resti ancora una volta un annuncio e basta.