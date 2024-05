Il Giro d'Italia a Conca d'Oro: Gualtieri e Pogačar inaugurano il nuovo murale di Lucamaleonte

Un gruppo di ciclisti, interamente colorati di rosa, che pedalano tra alcuni luoghi simbolo di Roma, dai Fori Imperiali alla spiaggia di Ostia. È il murale realizzato in tre giorni dall’artista Lucamaleonte in onore del Giro d’Italia, che si è concluso domenica 26 maggio nella Capitale, con la vittoria di Tadej Pogačar. Ed è stato proprio lui, insieme al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e all’artista, a inaugurare oggi, lunedì 27, l’opera che si può ammirare in piazza Conca d’Oro.

I ciclisti rosa in piazza Conca d’Oro

“I romani sono ormai innamorati del Giro – spiega Gualtieri - è stato bello inaugurare questa opera con Pogačar, uno dei più forti ciclisti della storia, che ha appena vinto la seconda edizione del Giro con tappa finale a Roma”. E non sarà l’ultima volta: “Ce ne sarà una terza nel 2025”. Il murale mostra in primo piano i ciclisti in rosa che sfrecciano, sullo sfondo della statua della Lupa Capitolina e di alcuni luoghi simbolo della città: “La mia passione per il Giro – spiega l’autore dell’opera - nasce da quando ero piccolo e guardavo la tv con mio papà. La volontà era quella di non ritrarre un singolo atleta in particolare ma di riprendere un gruppo in cui ognuno possa sentirsi rappresentato, intramezzato da alcune cartoline di Roma". All’inaugurazione del murale erano presenti anche il direttore generale di Atac, Alberto Zorzan, l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patané, il presidente del Municipio III, Paolo Emilio Marchionne e l’amministratore delegato di RCS Sport, Paolo Bellino.

Inaugurate 72 bike box e riaperti cinque ascensori

Oltre al murale per il Giro d'Italia, sempre in tema biciclette, sono state inaugurate a Conca d'Oro 72 bike box che permetteranno ai ciclisti di parcheggiare la loro bici in un armadietto di vetro, chiuso a chiave e apribile solo tramite un dispositivo mobile, all'interno delle stazioni della metro, per favorire lo scambio bici-ferro. Sono in tutto 250 le bike box inaugurate oggi in diverse zone della città, facendo salire a 700 il numero complessivo di questi armadietti, distribuiti in 18 stazioni diverse. "Siamo davvero soddisfatti perché crediamo che l'intermodalità sia la chiave dello sviluppo sostenibile. La combinazione bici-metro - sottolinea Gualtieri - è fondamentale per il primo miglio, ovvero il tratto di strada tra casa e la stazione, che i romani potranno percorrere in bici per poi lasciarla parcheggiata in sicurezza e salire sulla metro. Uno scambio che rende più accessibile la rete. Certo dobbiamo ancora crescere ma con 700 bike box abbiamo raggiunto una certa massa critica. Ma voglio ricordare che oggi qui nella stazione di Conca d'oro sono stati inaugurati anche due lockers da 150 cassetti per ritirare o spedire pacchi". E l'assessore Patané aggiunge: "Per ora l'impatto delle bike box è contenuto. Ma ci attendiamo un salto di qualità con il nuovo contratto di servizio, quando le bike box andranno a pieno regime perchè non saranno più solo utilizzabili dagli abbonati Metrebus ma da tutti, con una piccola tariffa. Allora il servizio diventerà davvero universale". Sempre alla stazione di Conca d'Oro, inoltre, sono stati riaperti cinque ascensori "molto importanti anche per le persone a ridotta mobilità - sottolinea Patané -. È stato un grande lavoro messo in campo dopo che gli impianti avevano raggiunto la fine vita e dovevano essere essere revisionati. Su questo stiamo lavorando su tutta la linea B".

Gualtieri e Onorato: “L’arrivo del Giro d’Italia sia sempre a Roma”

A poche ore dalla conclusione a Roma della tappa finale della 107esima edizione del Giro d’Italia, Gualtieri e l’assessore allo Sport e ai grandi eventi, Alessandro Onorato propongono di far chiudere il Giro sempre nella Capitale. Nel giro di poco tempo, Roma ha ospitato gli Internazionali di tennis, il concorso ippico Piazza di Siena e, ovviamente, l’ultima tappa del Giro d’Italia. Una rivincita, secondo Onorato, “dopo la figuraccia del 2018”, quando gli organizzatori furono costretti ad accorciare il percorso per via delle troppe buche sulle strade.