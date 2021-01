Lo storico mercato del Valli si trasferisce in “piazzetta”: via i box fatiscenti, arrivano ombrelloni e food truck

Lo storico mercato del quartiere Valli cambia volto e collocazione. I banchi e i box che da oltre sessant’anni occupano la parte centrale di via Val d’Ossola si sposteranno poco più in la, su una piazzetta pedonale di nuova creazione, sempre sulla stessa strada. A due passi da Ponte Tazio e dalla Nomentana.

Lo storico mercato del Valli cambia volto: via i box fatiscenti

Da via Val d’Ossola spariscono i chioschi vecchi e fatiscenti, i fili penzoloni tra un banco e l’altro, le lamiere arrugginite e quel plateatico che gli operatori per anni hanno sognato nuovo e perfettamente agibile. “L’area dove sorge ora il mercato sarà bonificata e saranno rimossi gli attuali box” - ha fatto sapere il presidente della commissione Lavori Pubblici del Municipio III, Matteo Pietriosante.

Poco distante il nuovo mercato. A comporlo solo banchi con ombrelloni, montaggio e smontaggio quotidiano (orario 8-14), mentre per determinati generi alimentari saranno previsti dei food truck, i camioncini attrezzati che sosteranno in appositi spazi per poi allontanarsi alla fine dell’orario del mercato. “Nel pomeriggio l'area pedonale sarà a disposizione dei cittadini”. Prevista la messa a dimora di nuove alberature.

Il mercato di via Val d'Ossola cambia. Caudo: "Stop degrado e disordine"

“La riqualificazione dell’asse stradale di via Val D'ossola è un intervento atteso da anni per ridare dignità non solo a una strada che oggi è nel degrado, con cattivi odori e disordine dovuto alla sosta selvaggia, ma a un intero quartiere che soffre di problemi strutturali. E’, infatti, uno dei quartieri a più alta densità abitativa di Roma con quasi zero spazi pubblici e un traffico veicolare che lo assedia, trovandosi in un ansa dell’Aniene c’è un unico sbocco viario, la via Nomentana. Fonte di traffico e di particolare degrado è la presenza del mercato in sede impropria, con i box che si trovano su strada e che da anni a Roma non sono più consentiti” - ha scritto il presidente del Municipio III, Giovanni Caudo, sottolineando come l’intervento in corso di realizzazione preveda la riqualificazione di tutto l’asse viario, dalla via Nomentana fino all'incrocio con via Val Trompia.

l progetto prevede la realizzazione di parcheggi aggiuntivi rispetto a quelli oggi esistenti, “passano da 190 a 220”, e il ridisegno della viabilità, delle aree di sosta e della messa in sicurezza dell’incrocio con via Nomentana.