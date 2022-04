Mercato via Val d'Ossola, gli ultimi box rimasti verso la demolizione

Gli ultimi box ancora rimasti in piedi saranno demoliti a partire da giovedì 28 aprile. Sta per concludersi lo spostamento dei banchi del mercato di via Val d’Ossola sulla nuova piattaforma realizzata a poche decine di metri di distanza dalla vecchia sede. Uno spostamento, quello dei banchi del mercato rionale di Sacco Pastore, atteso dall’inizio del 2021, quando venne aperto il cantiere per eliminare dal cuore del quartiere quell’ammasso di box ormai fatiscenti tra radici degli alberi emerse, allacci e scoli d’acqua non proprio regolari, fili della corrente penzoloni, condizioni igienico sanitarie e di lavoro al limite.

Il nuovo mercato di via Val d’Ossola

Rispetto alla precedente ubicazione, gli esercenti saranno spostati di pochi metri. Il nuovo mercato sarà composto solo da banchi con ombrelloni, montaggio e smontaggio quotidiano, mentre per determinati generi alimentari saranno previsti dei food truck, i camioncini attrezzati che sosteranno in appositi spazi per poi allontanarsi alla fine dell’orario.

Marchionne: “Finalmente termineremo i lavori”

Questa mattina era presente per supervisionare gli ultimi lavori il presidente del Municipio III Paolo Emilio Marchionne: “Con lo spostamento finalmente dei banchi del mercato di Via Val d’Ossola sui cui tanto abbiamo lavorato in questi primi mesi di insediamento, potremo finalmente terminare i lavori di riqualificazione della strada demolendo i vecchi chioschi del mercato e realizzando nuove soste per le auto. Nonostante tante difficoltà stiamo portando a termine l’impegno, preso dalla passata amministrazione, di dare un luogo più sicuro più bello e più funzionale agli operatori del mercato e ai residenti del quartiere”.

Mercato aperto sulla piattaforma

“Questa mattina eravamo lì per non far parcheggiare le persone dentro i posti carico e scarico merci - racconta Pietrosante - finalmente ci siamo riusciti. I box sono vuoti e potranno essere demoliti”. “Siamo riusciti a far aprire il mercato sulla piattaforma – continua Pietrosante - da domani si procederà all’abbattimento e smaltimento dei box rimasti in piedi per riconsegnare alla cittadinanza circa 30 posti auto. Poi procederemo con le ultime rifiniture sugli spazi attualmente occupati e il cantiere sarà quindi finito”.

Mercato Val d’Ossola, lavori attesi da più di mezzo secolo

Circa 60 anni fa i banchi del mercato vennero spostati dalla vicina via Valdinievole e, da allora, praticamente nulla era stato toccato. Nel nuovo millennio le condizioni fatiscenti dei luoghi erano divenute ormai ingestibili, rendendo cruciali degli interventi per rimettere a norma tutta l’area. La svolta è arrivata ad inizio 2021 con l’ex presidente Giovanni Caudo che annunciò un restyling completo della via. I lavori sarebbero dovuti durare molto meno ma i soliti problemi burocratici hanno rallentato notevolmente le operazioni.