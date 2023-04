Il Parco delle Valli si rifà il look: ripavimentazione per i vialetti pedonali

Il Parco delle Valli si rinnova. Dopo la cantierizzazione della scorsa settimana sono iniziati i lavori che consentiranno al “pratone” di Conca d’Oro di essere maggiormente vivibile e più fruibile grazie alla ripavimentazione di oltre 6mila metri quadri di vialetti pedonali.

Lavori al Parco delle Valli

“Un intervento atteso da tempo e che consentirà di rendere più sicuri e più belli i vialetti pedonali attraversati ogni giorno da runner, famiglie, giovani, atleti, bambini e bambine, anziani e anziane” - hanno fatto sapere in una nota il presidente del III Municipio, Paolo Marchionne, e l’assessore municipale alle politiche ambientali, Matteo Zocchi. Un lavoro che va a completare l’integrazione con l’area verde già bonificata e riqualificata dell’ex campo base per il cantiere della metro B1, ora diventata un’altra porzione di parco con più di 150 nuove alberature piantate e posti auto a disposizione dei residenti del quartiere e dei frequentatori del Valli.

Il cantiere nel "pratone" di Conca d'Oro

“Il vasto perimetro dei lavori nel parco, circa 6000 mq, prevede un cantiere per blocchi che consentirà comunque la fruizione del parco da parte della cittadinanza per un intervento che consiste nel risanamento e nel miglioramento dei vialetti e nella sostituzione e integrazione dei manufatti esistenti. Chiediamo quindi - l’appello alla cittadinanza - un po’ di pazienza alle persone che frequentano uno dei parchi più grandi e più belli del municipio ma una volta terminati i lavori avranno ancora più soddisfazione e piacere a correre, passeggiare e attraversare i nuovissimi vialetti. Vogliamo ringraziare per la pianificazione e il lavoro il personale delle direzione tecnica e manutenzione del territorio, della Polizia Locale e di tutto il personale politico e amministrativo che ha collaborato alla realizzazione del progetto. La tutela e la cura del verde - hanno concluso Marchionne e Zocchi - continua ad essere obiettivo essenziale per questa amministrazione”.