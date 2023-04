Gualtieri a Prati Fiscali tra case allagate e melma: "Non vi lasceremo soli"

“Non vi lasceremo soli”. E’ questa la promessa fatta dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ai residenti di Prati Fiscali colpiti dal disastroso allagamento di sabato scorso. Un sopralluogo quello del primo cittadino tra via dei Prati Fiscali Vecchia e Valmelaina per constatare le situazioni di maggior criticità e parlare ai residenti. Sono circa venti le persone sfollate ospitate negli hotel messi a disposizione del Comune, altri si appoggiano invece da amici e parenti. I loro appartamenti non sono agibili: ancora invasi dal fango, con la corrente staccata, arredi ed elettrodomestici da buttare. I segni sulle pareti, con l’acqua che in alcune abitazioni ha toccato anche i due metri e mezzo di altezza, raccontano il dramma vissuto. Chi ha la casa su più piani vive adesso in quelli alti, mentre sotto e nei cortili si lavora per mandare via i residui di liquami, terra e melma. L’aria è irrespirabile in tutta la zona. Cortili e giardini si sono trasformati in depositi, con i panni stesi al sole e qualche arredo messo ad asciugare nella speranza di poterlo recuperare.

Il sindaco Gualtieri a Prati Fiscali dopo l'allagamento

La causa dell’allagamento di Prati Fiscali e Valmelaina, lo ha ribadito il Sindaco, è da ricercare nel guasto dell'impianto di sollevamento idrico di Acea “che, a causa dell'eccezionale pioggia, nonostante tombini e caditoie fossero liberi, ha portato all'allagamento non solo dei giardini e dei piani terra, ma è arrivato a livelli molto preoccupanti. Un’esperienza davvero dura e difficile per questi cittadini che fortunatamente sono stati soccorsi con grande professionalità dalla Protezione Civile, dai Vigili del fuoco, dalla Polizia locale che ringraziamo. Adesso - ha sottolineato Gualtieri - la situazione sta rientrando nella normalità”. A supporto degli abitanti, alla presa con la conta dei danni, c’è l’ufficio tecnico del municipio. “È giusto che abbiano tutto il sostegno e l’assistenza possibili. Esiste una convenzione assicurativa tra Acea e Assicurazione di Roma: aiuteremo i cittadini a seguire tutti gli aspetti procedurali per la richiesta di risarcimento danni” - ha promesso il primo cittadino.

Prati Fiscali, danni a case e attività commerciali

Danni ad abitazioni private ed attività commerciali. Lo sa bene Cinthia Wojtalik, che vive al civico 39 di via dei Prati Fiscali Vecchia ed è anche la proprietaria della pizzeria Il Falco Matto. Dal suo locale ha dovuto buttare trenta sedie e trenta tavoli, l’attività è rimasta chiusa per quattro giorni “e il mancato incasso, visto anche il week end pieno di mezzo, è stato enorme” - racconta a RomaToday. Ieri la pizzeria ha riaperto, mentre casa sua che è alla porta accanto è ancora in condizioni disastrose. “La lavastoviglie non funziona più, ho dovuto buttare cassettiere, scarpiere e vari mobili, oltre al divano e a decine di libri. Ho perso anche molti documenti”. Li intorno sono tutti nella stessa situazione.

“La presenza del sindaco oggi è stata importante come ulteriore vicinanza alle famiglie colpite dagli allagamenti” - ha commentato il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne. L’ufficio tecnico di Piazza Sempione a breve farà dei sopralluoghi casa per casa per asseverare difficoltà e interventi necessari per il ripristino delle parti edilizie che hanno ceduto e degli impianti andati in tilt. “Cercheremo di supportare le famiglie per tutta la procedura dei ristori, non sarà facile - ammette il minisindaco - ma non lasceremo nessuno da solo”.

“Siamo contenti che le istituzioni si siano mosse. Ora dobbiamo essere una comunità coesa e concreta per chiedere i giusti ristori ma soprattutto un intervento strutturale e le migliorie necessarie affinchè si evitino ulteriori allagamenti” - il monito che arriva da Paolo D’Angelo, del comitato di quartiere ‘I Bravi di Prati Fiscali’.

Il piano per il risanamento idrogeologico di Roma

Per l’assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, un primo passo per “evitare il ripetersi di fenomeni come questi” è già l'imponente piano Acqua di Roma Capitale (anche in collaborazione con Acea), con i suoi 2 miliardi di euro di investimenti per la sicurezza dal rischio idrogeologico, la garanzia dell'approvvigionamento idrico e il contrasto agli allagamenti. In alcune zone della città - da Casal Palocco a Prima Porta, passando per Tor di Quinto e Corso Francia - gli interventi sono già in corso. Inoltre, ha aggiunto Segnalini, "stiamo concretizzando sinergie con altri soggetti, come la Città Metropolitana di Roma e probabilmente con i consorzi di bonifica, su due aspetti: le casse di espansione e la pulizia del reticolo idrografico minore, cioè i vari fossati che attraversano il territorio di Roma che, ricordo, è il più vasto di tutti i comuni europei. Quindi, maggiori strade, maggiori caditoie e maggiori problemi".

La maxi discarica dopo l'allagamento

Intanto a Prati Fiscali Ama è al lavoro per rimuovere la maxi discarica che si è creata all’angolo con via Patmo. E’ qui che i residenti alluvionati hanno portato divani, mobili ed elettrodomestici finiti sotto acqua e melma e non più utilizzabili. 70 metri cubi di materiali. “Le casse ragno hanno iniziato a lavorare su sollecito del Municipio e su input dell’assessora Alfonsi. Serviranno un paio di giorni per liberare l’area dai circa 70 metri cubi di rifiuti” - ha fatto sapere ai nostri microfoni l’assessore all’Ambiente del Municipio III, Matteo Zocchi. “Siamo soddisfatti della macchina organizzativa che siamo riusciti a mettere in piedi in così breve tempo. Ringraziamo gli operatori di Ama per il lavoro incessante. Siamo vicini alle famiglie che hanno perso molto in seguito all’allargamento e faremo tutto ciò che necessario per far sì che eventi del genere non si ripetano”.

Il M5s: "Sindaco si occupi degli sfollati"

"Oltre agli ingenti danni economici, i residenti sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni. Oggi il sindaco Gualtieri è venuto sul posto con Ama per far rimuovere i rifiuti accumulati a seguito dell'evento catastrofico: con l'occasione noi del M5S - hanno detto Roberta della Casa, capogruppo M5S alla Regione Lazio, e Dario Quattromani, capogruppo M5S al Municipio III, anche loro a Prati Fiscali - gli abbiamo chiesto di occuparsi degli sfollati, consentendo loro di poter rientrare nelle loro case; inoltre lo abbiamo invitato ad agire urgentemente su Acea per il ristoro dei danni e il ripristino degli impianti. Una simile situazione di disagio non è tollerabile. Vigileremo e agiremo in ogni sede, perché noi siamo dalla parte dei cittadini, e non solo a parole".