Conca d’Oro, per strappare il giardino ai bivacchi arrivano giochi musicali e percorso sensoriale

Lavori al via nel cuore del quartiere Valli. Ha aperto il cantiere che porterà alla realizzazione del progetto di riqualificazione di viale Val Padana: oltre agli interventi sulla viabilità, la sosta e i marciapiedi anche quelli relativi alla cura del verde e alla fruibilità dei parchi. Verrà ampliata e riqualificata l’entrata del Parco delle Valli, il “pratone”: lembo urbano della Riserva Naturale Valle dell’Aniene utilizzato da centinaia di famiglie e sportivi, punto di riferimento per l’intera zona.

Il nuovo volto dei giardini di viale Val Padana

Pronti alla rinascita anche i giardini di via Val Padana, da anni preda di sbandati e indigenti: giacigli di cartone, aiuole utilizzate come latrine, la fontanella trasformata in bidet. Uno spicchio di verde ed ombra diventato off limts per i residenti del quartiere da anni in lotta contro la decadenza di quel luogo. Denunce e segnalazioni, interventi di decoro partecipato per far rivivere i giardini di via Val Padana. Mesi fa l’intervento del Comune che ha riportato all’antica limpidezza anche il Po, la lunga seduta azzurra che attraversa il giardinetto.

Nei giardini da strappare ai "bivacchi" arrivano giochi musicali e percorso sensoriale

Serve però uno sforzo in più per strapparlo all’incuria e restituirlo alla cittadinanza decoroso e fruibile. “Ai vari giardini che compongono l’area centrale di Val Padana sia data una destinazione tematica. Ciò sarà possibile attraverso l’inserimento di un’area con giochi musicali, un’area dotata di un percorso sensoriale educativo, un’area con una pavimentazione particolare che ripercorra i ‘giochi di una volta’ come la campana” - ha fatto sapere il presidente della commissione lavori pubblici in Municipio III, Matteo Pietrosante. Lavori, quelli sull’intero viale Val Padana, nati dal lavoro delle commissioni Lavori pubblici e Ambiente culminato nell’approvazione di un documento da parte del Consiglio Municipale. “Un bellissimo progetto che prende in considerazione le esigenze sia dei pedoni sia degli automobilisti, sia dei bambini sia degli adulti”.