Da luogo di bivacco a ‘piazzetta’ decorosa: nel quartiere Valli è tornato limpido anche “il Po”

Nel cuore del quartiere Valli anche il Po è tornato limpido. Nessun errore geografico o miraggio: il riferimento è alla seduta dei giardini di via Val Padana, quella che rappresenta il fiume più lungo d’Italia e che per lungo tempo è rimasta in balia di sporcizia, degrado e bivacchi.

I giardini di via Val Padana terra di bivacchi

Un giardino da anni preda di sbandati e indigenti: giacigli di cartone, aiuole utilizzate come latrine, la fontanella trasformata in bidet. Uno spicchio di verde ed ombra diventato off limts per i residenti del quartiere da anni in lotta contro la decadenza di quel luogo. Denunce e segnalazioni, interventi di decoro partecipato per far rivivere i giardini di via Val Padana. Senza manutenzione costante però tutti vani. L’ultimo intervento è firmato dal Comune: gli addetti hanno provveduto a sfalci e pulizie.

L'intervento del Comune nei giardini del quartiere Valli

“Sull’intero viale è stata ripristinata la pavimentazione, prima danneggiata. Le squadre hanno poi pulito, riparato e verniciato la seduta centrale che rappresenta il fiume Po, ripristinato e sostituito le stecche delle panchine, pulito le griglie di scarico lungo la vecchia fontana e ricostruito le aiuole” - ha fatto sapere la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Nei giardini di via Val Padana sono state inoltre sostituite le coperture dei locali tecnici del vecchio impianto di innaffiamento che rappresentavano un pericolo, eliminando le reti di sicurezza. Le piante presenti nelle aree verdi, infine, sono state potate.

“L’intera area è oggi sicura, riqualificata e pronta per essere vissuta dai cittadini” - ha commentato la sindaca ringraziando tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere il risultato. Adesso bisognerà mantenere le condizioni di decenza riacquisite con fatica.

Val Padana, il progetto del Municipio III per la rinascita dei giardini

Un fronte, quello dei giardini di via Val Padana, sul quale è impegnato anche il Municipio III. Nei giorni scorsi l’incontro dell’assessore al Verde, Francesco Pieroni, e del vicepresidente Stefano Sanpaolo, con l'associazione commercianti e i volontari che ogni giorno garantiscono la pulizia di via val Padana, per presentare loro il progetto di riqualificazione. “Abbiamo ricevuto un buon riscontro e utili consigli. Come molti cittadini ci hanno chiesto, abbiamo previsto di ricollegare tra loro le diverse aree verdi e di dare a ciascuna una caratterizzazione in modo da rendere i giardini fruibili per tutti, dai bambini ai più anziani. Sono previste l'illuminazione e la sistemazione delle siepi per garantire sicurezza e visibilità e per contribuire a eliminare il degrado. Ripianteremo gli alberi lì dove sono caduti” - ha fatto sapere Pieroni.

Nessuna penalizzazione per il parcheggio, “abbiamo previsto una sistemazione della viabilità per renderla più sicura per tutti, automobilisti e pedoni”. Garantita la sistemazione di tutti i marciapiedi e l'abbattimento delle barriere architettoniche. “I lavori inizieranno durante il 2021”.