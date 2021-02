Conca d’Oro: il Comune ripulisce la scalinata di pendolari e studenti

Rimosse scritte vandaliche, erbaccia e sporcizia. La sindaca Raggi: “Sarà anche ordinaria amministrazione ma se gli abitanti della zona sono contenti a me sta bene"

La scalinata di via Tremiti restituita bianca lucente. L’ufficio coordinamento per il Decoro Urbano di Roma Capitale è intervenuto sui cento gradini che congiungono il quartiere di Montesacro a Conca d’Oro: un passaggio veloce utilizzato da studenti e pendolari per raggiungere la stazione della metro B1 senza dover fare il giro lungo. Oggi la rampa “scorciatoia” è completamente rimessa a nuovo.

Via Tremiti: la scalinata è tornata decorosa

Via i murales, le scritte e i tag che negli anni si erano sovrapposti su scalini e pareti creando uno scenario di degrado assoluto. Rimossi rifiuti e sporcizia, così come quel verde cresciuto spontaneamente tra uno scalino e l’altro, scivoloso nelle giornate di pioggia. “La scalinata di via Tremiti è finalmente riqualificata e sicura” - ha scritto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, postando sul proprio profilo Facebook l’immagine dei gradini “prima e dopo” l’intervento di decoro del Comune.

Via scritte e scarabocchi dalla scalinata di studenti e pendolari

Una rampa prima nera, logora e completamente scarabocchiata, restituita al quartiere e ai suoi utilizzatori linda e decorosa. “Sarà anche ordinaria amministrazione ma se gli abitanti della zona sono contenti a me sta bene. Io, da cittadina, sono contenta. È proprio questo l’obiettivo dell’Ufficio Coordinamento per il Decoro Urbano: un ufficio - ha ricordato la Sindaca - che ho voluto fortemente realizzare più di due anni fa, per contrastare il degrado”. Tra i compiti proprio quello di programmare sull’intero territorio cittadino proprio questi interventi di restituzione di decoro e piena fruibilità degli spazi.

“Oltre cento scalini sono stati riqualificati. Abbiamo rimosso le scritte vandaliche, ripristinato i muri danneggiati dall’umidità, i parapedonali ed i corrimani per potenziare la sicurezza delle persone anziane che scendono la scalinata. Un ottimo lavoro e i residenti della zona ne sono entusiasti”.