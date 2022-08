Conca d'Oro, entro la fine dell'anno saranno pronti piazza e parcheggio

I lavori di restyling di piazza Conca d'Oro sono iniziati ad ottobre 2021 e si concluderanno questo autunno. A farlo sapere è il presidente del III municipio, Paolo Emilio Marchionne.

L'opera, finanziata con 400.000 euro e frutto del bilancio partecipato 2019 lanciato dall'ex sindaca Virginia Raggi, prevede la riqualificazione completa dell'area che da dieci anni ospita la stazione della metro B1. Ci saranno un'area verde, una pista di pattinaggio, rastrelliere per le bici, alberature nuove per creare più ombra.

"In autunno il municipio completerà gli interventi di rifacimento della piazza - la comunicazione del minisindaco - come da progetto del bilancio partecipato 2019". Ed entro dicembre finiranno anche i lavori per il parcheggio di scambio della stazione, atteso sin dall'inaugurazione.

In totale, i pendolari potranno fare affidamento su 203 posti auto, di cui 5 per disabili, 5 per famiglie e 14 posti moto.