Conca d’Oro senza acqua per dodici ore: le vie interessate dalla sospensione idrica 

Conca d’Oro senza acqua venerdì 27 novembre. Acea Ato2 ha comunicato che, "al fine di realizzare urgenti e indifferibili lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica presente in Largo Valtournanche", si renderà necessario sospendere il flusso idrico dalle ore 8 alle ore 20.

Conca d’Oro senza acqua: tutte le vie interessate

Di conseguenza si potrebbero verificare abbassamenti di pressione e/o mancanza di acqua nelle seguenti strade: Largo Valtournanche, via dei Prati Fiscali (da via Salaria al civico 67) via Valsavaranche, via Val Pellice, via Conca d'Oro (dal civico n. 7 al n. 280), via Val di Non. Potranno essere interessate dalla sospensione idrica anche vie limitrofe alle citate.

Conca d’Oro e quartiere Valli: arrivano le autobotti

E' stato predisposto un servizio sostitutivo con tre autobotti che stazioneranno in Largo Valtournanche, via Conca d'Oro angolo via Val di Non e via Prati Fiscali, angolo via Val Pellice.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente via fax al numero 06/57994116. Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800-130-335 e visitare il sito www.gruppo.acea.it