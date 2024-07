Ciclovia delle Valli, dopo lo stop ripartono i lavori: “Progetto rivisto senza eliminare i posti auto”

La pista ciclabile cambierà il volto di via di Conca d’Oro, ma senza ridurre i posti auto. Dopo lo stop di febbraio, sono ripresi i lavori per la realizzazione della Ciclovia delle Valli in via di Conca d’Oro, interrotti per effettuare una variante al progetto originario, senza ridurre i posti auto.

Le modifiche al progetto

A spiegare, nel dettaglio, le modifiche che sono state effettuate per il tratto di via Conca d’Oro e per quello di via Val d’Ala è l’assessore ai Lavori pubblici del municipio III, Matteo Pietrosante: “I tratti di ciclabile – sottolinea – non saranno realizzati tra il marciapiede e la strada, ma tra il marciapiede e la rete perimetrale del parco delle Valli. In questo modo sarà possibile evitare la soppressione dei posti auto. Il marciapiede, inoltre, è stato riqualificato, così come gli ingressi del parco. Abbiamo, inoltre, sostituito anche la rete perimetrale”. Ora, dunque, gli interventi stanno procedendo spediti e il termine dei lavori è previsto per fine agosto. Dunque tra meno di un mese e mezzo. “Riprendiamo i lavori dopo un periodo di stop – precisa il minisindaco, Paolo Marchionne - perché abbiamo voluto modificare il progetto iniziale per poter realizzare al meglio questa vera e propria passeggiata urbana lungo il pratone delle Valli, più bella e funzionale. Non riduciamo le soste per le autovetture dei residenti ma nello stesso tempo permettiamo un percorso più sicuro e accessibile per chi lo percorre a piedi, in bici, in monopattino o con i passeggini”. E l'assessore alle Politiche ambientali, Matteo Zocchi, aggiunge: "Si tratta di un lavoro di cui l’amministrazione è fiera e che arriva da un lungo intervento di pianificazione innescato dalla precedente amministrazione Caudo con il coinvolgimento delle associazioni ambientaliste e dei ciclisti, e che siamo orgogliosi di aver messo in opera in questi anni. Abbiamo riqualificato un intero quadrante con materiali nuovi ed ecosostenibili, contrastando isole di calore e ‘brutture’ accumulate negli anni".

La Ciclovia delle Valli: un anello ciclabile da 9 chilometri

La Ciclovia delle Valli rientra tra i progetti vincitori del bando regionale del 2018 sulle piste ciclabili, per le quali sono stati stanziati 16 milioni di euro. Si tratta di un anello ciclabile di circa 9 chilometri da realizzare tra Piazza Sempione, viale Jonio e Prati Fiscali: un percorso dedicato alle due ruote che mette in collegamento le due stazioni della metropolitana B1 Jonio e Conca d'Oro. Nel mezzo anche le stazioni Nomentana e Val d’Ala. Prevista anche la connessione alle ciclabili Aniene e Nomentana, oltre che alla via Salaria.