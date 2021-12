In bici da Prati Fiscali a Casal Boccone: così la ciclabile unirà i quartieri al capolinea della B1

Da Prati Fiscali a Casal Boccone in bicicletta, passando per il capolinea della metro B1 Jonio. La giunta capitolina ha approvato il progetto esecutivo della pista ciclabile Prati Fiscali-Jonio del bilancio partecipativo 2019 di Roma Capitale.

Dal Campidoglio sì a ciclabile Prati Fiscali-Jonio

Il progetto prevede la creazione di un vero e proprio corridoio che da via Val d'Ala prosegue su via Prati Fiscali, arriva alla fermata Jonio nel cuore di Valmelaina e continua lungo viale Jonio, piazza Talenti e per tutta la lunghezza di Ugo Ojetti per poi ricongiungersi alla pista già esistente di via di Casal Boccone. Un tracciato in grado di connettere diversi quartieri alla linea metropolitana.

L'assessore Patanè: "Alternativa di mobilità sostenibile"

A questo asse si andrà poi ad unire il tracciato che si sta costruendo tra via Ugo della Seta, adiacente al parco delle Sabine, via Monte Cervialto e la stessa stazione Jonio della metropolitana. “A lavori ultimati, quindi, - ha fatto sapere l’assessore alla mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè - ci si potrà spostare pedalando senza interruzioni tra via Val d'Ala, il parco Talenti e il parco delle Sabine. Questo asse ciclabile - ha sottolineato dal Campidoglio - offrirà un'alternativa di mobilità sostenibile a un quadrante cittadino particolarmente interessato da problemi di traffico”.