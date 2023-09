Il centro anziani andato a fuoco quattro anni fa sarà demolito e ricostruito

Il centro anziani nel parco delle Valli sarà demolito e ricostruito. Al via i lavori che dovranno restituire ai nonni di Conca d’Oro la struttura andata distrutta in seguito ad un incendio nel 2019.

L'incendio del centro anziani Conca d'Oro

Il rogo in piena notte con il bagliore del fuoco ed il fumo ad allertare l’intero quartiere. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco ma, spente le fiamme, del centro anziani che era stato appena ristrutturato non era rimasto più nulla: solo uno scheletro completamente carbonizzato. E’ così ancora oggi nonostante le promesse.

“Eravamo rimasti con le parole della sindaca di allora che aveva garantito agli anziani e alle anziane che frequentavano quel centro, che sarebbe stato ricostruito in brevissimo tempo. Invece nulla si è mosso” ha commentato il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, a margine di un sopralluogo insieme al dipartimento SIMU di Roma Capitale e la direzione tecnica municipale.

I lavori entro fine anno

“Da quando siamo stati eletti nel 2021, abbiamo dovuto lavorare insieme all’Assessora Capitolina Ornella Segnalini, che ringrazio, per rimettere in fila le cose, progettare l’opera, e aggiungere le risorse economiche necessarie a realizzarlo per davvero”. I lavori di demolizione e ricostruzione del centro anziani di Conca d’Oro partiranno entro la fine dell’anno. “Restituiamo così al quartiere - ha sottolineato Marchionne - un punto di riferimento e di aggregazione che manca da troppo tempo”.