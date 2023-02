Il centro anziani distrutto dalle fiamme tre anni fa e mai ricostruito

Distrutto dalle fiamme tre anni fa e mai ricostruito. E’ ancora solo cenere il centro anziani di Conca d’Oro. Lo spazio che sorge nel cuore del Parco delle Valli era stato appena ristrutturato quando un incendio, in piena notte, lo ha reso inutilizzabile. Uno spazio di socializzazione e aggregazione importante che il Comune, allora guidato dalla sindaca Virginia Raggi, aveva promesso di ricostruire in breve tempo. 140mila euro le risorse stanziate.

Conca d'Oro, centro anziani distrutto e mai ricostruito

Ma la burocrazia ha reso vane le promesse del Campidoglio e la speranza dei nonni di Conca d’Oro di poter rientrare nella casetta del “pratone”. “Il Dipartimento SIMU (Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana ndr.) ha avocato a se i lavori trattandosi di una costruzione ex novo. Ad oggi sappiamo che, dopo numerose vicissitudini amministrative che hanno rallentato la ricostruzione, è stata fatta la progettazione, ci sono i fondi ed è stato individuato anche il soggetto connesso all’opera, ossia chi dovrà occuparsi della costruzione del nuovo centro anziani nel parco delle Valli” - ha detto a RomaToday l’assessore all’Urbanistica del Municipio III, Matteo Pietrosante. In corso i necessari controlli sulla ditta che eseguirà i lavori. “E’ previsto poi un appalto di manutenzione sul patrimonio che darà supporto. Nel nuovo Bilancio comunali sono previste risorse per l’affidamento esterno della direzione lavori”. Nessuno a Montesacro vuole fare previsioni su quando i nonni del Valli potranno rientrare nel nuovo centro anziani. I più ottimisti parlano dell’avvio del cantiere a primavera, durata dei lavori circa un anno.

Italia Viva: "Basta ritardi, è struttura di valore sociale"

"Il Centro anziani Conca d'Oro, completamente distrutto da un incendio nel giugno 2019, era un luogo frequentato da centinaia di persone, un punto di aggregazione particolarmente importante nel quartiere. A più di tre anni dall'accaduto, l'iter che deve portare alla sua ricostruzione, come apprendiamo nel corso della seduta della Commissione Lavori Pubblici, sembra ancora piuttosto lungo” - attaccano da Italia Viva i consiglieri comunali Francesca Leoncini e Valerio Casini, insieme all’esponente di IV a Piazza Sempione, Marta Marziali. “Questo è per noi motivo di preoccupazione, considerando l'indubbio valore sociale che la struttura ha sempre rivestito. Ci auguriamo quindi che la tabella di marcia sia effettivamente rispettata, senza ulteriori ritardi, e chiediamo all'Amministrazione un impegno preciso in questo senso: garanzie sulla realizzazione della nuova costruzione e maggiore attenzione su un'opera che i cittadini stanno aspettando da ormai troppo tempo".