“Il Campidoglio intervenga urgentemente su baraccopoli nella stazione fantasma”

“E’ una situazione di assoluto degrado”. Così i consiglieri comunali di Italia Viva, Francesca Leoncini e Valerio Casini, e l’esponente municipale Marta Marziali, definiscono la baraccopoli sorta nei pressi di Val d’Ala.

La stazione “fantasma” ostaggio delle baracche

Una stazione da quasi dieci anni “fantasma”. Costata 3 milioni di euro, è stata attivata alla fine del 2009 e poi chiusa tra le proteste dei residenti nel 2014: per Trenitalia e Regione Lazio lo scarso uso non ne giustificava il mantenimento in funzione. Chiusa e deserta viene ciclicamente presa d'assalto da baracche e tendopoli.

La baraccopoli di Val d’Ala sotto le finestre dei residenti

Tuguri abitati da disperati. Casupole fatte di legno e lamiere tirate su in mezzo a verde incolto e terriccio, intorno cumuli di rifiuti. Il tutto sotto le finestre dei residenti costretti a convivere anche con i roghi tossici. Per questo gli abitanti di Conca d’Oro hanno promosso una raccolta firme per chiedere di trovare una sistemazione dignitosa per i nomadi che vivono nella baraccopoli, bonificare la zona e aumentare l'illuminazione di tutta l'area.

L’interrogazione al Campidoglio

“La situazione, peggiorata negli ultimi mesi, ha risvolti allarmanti da molti punti di vista, a cominciare da quello della sicurezza. Ma la vicenda desta preoccupazione anche sotto il profilo sociale e igienico-sanitario”- dicono Casini, Leoncini e Marziali che sulla baraccopoli di Val d’Ala hanno presentato un’interrogazione alle assessore Funari, Lucarelli e Alfonsi. Interessando dunque il Campidoglio su tematiche quali sociale, sicurezza e ambiente.

“Raccogliamo il grido di allarme che arriva dai residenti del quartiere e rilanciamo la necessità di intervenire con urgenza per ripristinare legalità e decoro. Fondamentale procedere a sgombero e bonifica della zona, investire sulla sicurezza - potenziando ad esempio l'illuminazione pubblica - e trovare una sistemazione dignitosa per le persone che vivono all'interno dell'insediamento abusivo".