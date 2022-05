Parco delle Valli, l'arena "Rino Gaetano" è realtà

Un’area di tre ettari del parco delle Valli ospiterà l’arena “Rino Gaetano”, il cantautore di origini calabresi che ha vissuto a Montesacro fino alla sua prematura scomparsa. Sta per diventare realtà il progetto annunciato lo scorso anno proprio all’interno dell’area verde dall’allora minisindaco Giovanni Caudo, il quale aveva consegnato simbolicamente l’arena ad Alessandro e Anna Gaetano, nipote e sorella del cantautore.

Arena Rino Gaetano, l'annuncio con Giovanni Caudo

L’arena era stata presentata il 2 giugno 2021, nel giorno della ricorrenza dei 40 anni dalla scomparsa del cantautore. Giovanni Caudo, allora presidente, aveva spiegato che i lavori avrebbero interessato il parco delle Valli in zona Conca d’oro, area che sarebbe stata ampliata di tre ettari per far nascere il “Parco Arena Rino Gaetano”. Ora i cantieri dovrebbero concludersi nel giro di qualche settimana, portando così a termine il progetto avviato dall’ex minisindaco.

Cambierà quindi anche la toponomastica di Roma, dato che l’Assemblea Capitolina ha approvato la mozione di Roma Futura, di cui Caudo è primo firmatario, per intitolare a Rino Gaetano l’area in via di realizzazione presso il Parco delle Valli e la relativa arena. “Il Parco Arena Rino Gaetano, con i suoi 12 mila posti, a breve ospiterà concerti ed eventi culturali – ha spiegato Caudo in una nota - sarà un luogo centrale non solo per il Municipio III ma per tutta Roma”.

Arena Rino Gaetano, un prato pensato per gli eventi



Il settore interessato è quello dell’ex cantiere della metro B1 e il parcheggio dove c’era la sosta inoperosa di 5 linee di autobus a Conca d’Oro. L’area dedicata a Rino Gaetano, completamente rinnovata, sarà praticamente un prato dove sarà possibile realizzare eventi. “Abbiamo sviluppato i lavori sull’area in due stralci funzionali – spiega a RomaToday l’assessore ai lavori pubblici del III Municipio Matteo Pietrosante - la prima la parte ha riguardato l’ex cantiere della metro B1. Abbiamo riportato il prato piantando essenze arboree, abbiamo creato un vialetto di camminamento, che si sviluppa in rilievo, ed ora andremo a levare la rete che divide il prato dal resto di parco delle Valli. Sono presenti chiaramente allacci nelle prossimità dell’arena ma non ci sono infrastrutture o strutture fisse. Inoltre, sul lato del fiume Aniene – continua Pietrosante - è stata realizzata una piccola piattaforma in cemento drenante che è la tipologia di materiale concessa nelle aree verdi, perchè non soffoca il terreno e permette all’acqua di arrivare al terreno sottostante. Le manifestazioni culturali e musicali dovranno rispettare ovviamente i limiti normativi e logistici determinati dalle caratteristiche del luogo”.

Parco delle Valli, via il bando per la riqualficazione del parcheggio

Il secondo stralcio ha invece lo scopo di rendere l’area, e non solo, il più fruibile possibile. “In questo caso è prevista la riqualificazione del parcheggio – riprende Pietrosante – prevediamo un’area di sosta da 150-160 posti auto, in erborelle, tipologia di pavimentazione integrata col verde. Vogliamo piantare altre essenze arboree realizzando inoltre un nuovo impianto di illuminazione. Questo parcheggia servirà non solo le persone che si recheranno al parco ma anche gli utenti della metro Conca d’Oro”.



I lavori sul parco delle Valli non finiscono qui. “Sta per partire un appalto – spiega l’assessore Pietrosante – con il quale andiamo a riqualificare i vialetti di tutto il parco, gli ingressi alle varie aree (cani, sport, ludiche) ed andremo a riqualificare la recinzione che affaccia su via Ponte delle Valli. Tutto il resto della recinzione che insiste su strada verrà riqualificata col progetto della Ciclovia delle Valli”.