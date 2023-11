Allagamento Prati Fiscali. Ecco i risarcimenti per chi ha subito danni 

Dalla disperazione di chi ha perso tutto o quasi, al piccolo sollievo di vedersi riconosciuto il risarcimento per i danni subiti. In via dei Prati Fiscali Vecchia sono arrivati i primi rimborsi dell’assicurazione per chi in seguito all’allagamento di metà aprile scorso aveva fatto domanda, presentando tramite il municipio tutta la documentazione richiesta.

L'allagamento di Prati Fiscali

Era infatti la mattina del 15 aprile scorso quando un violento nubifragio si è abbattuto sulla Capitale mandando sott’acqua diversi quartieri della città. Tra chi ha avuto la peggio i quadranti di Prati Fiscali e Valmelaina sferzati dal temporale e dal contemporaneo guasto ad un impianto di sollevamento delle acque di Acea. Case e attività commerciali allagate, pianterreni inagibili perché completamente ricoperti dal fango, automobili sommerse, così come cantine, box e garage. Decine di famiglie sfollate.

Sono seguite la conta dei danni, la raccolta dei rifiuti ingombranti accatastati fuori dalle abitazioni parzialmente inagibili, i sopralluoghi di Campidoglio e municipio. “Esiste una convenzione assicurativa tra Acea e Assicurazione di Roma: aiuteremo i cittadini a seguire tutti gli aspetti procedurali per la richiesta di risarcimento danni”, aveva promesso il sindaco Roberto Gualtieri. E così è stato. L’ufficio tecnico del municipio ha predisposto e distribuito il modulo per la richiesta di risarcimento, restando sempre aperto per dare informazioni e direttive ai cittadini alluvionati.

I rimborsi per chi ha subito danni

I primi pagamenti sono stati liquidati già nei primi giorni di agosto e ad oggi, a sette mesi dall’allagamento di Prati Fiscali, sono circa 80 i nuclei familiari risarciti per un totale di 930mila euro. A farlo sapere il minisindaco del Municipio III, Paolo Marchionne. “Da subito ci siamo impegnati, insieme al Comune, per dare sostegno alle famiglie e alle attività colpite dall’allagamento. Il nostro obiettivo, nonostante le critiche che in quelle ore drammatiche, ci sono cadute addosso è stato sempre quello di lavorare per la tutela dei residenti e il riconoscimento dei danni per chi ne aveva subiti. È passato qualche mese ma nessuno poteva assicurare che ci sarebbe voluto meno tempo. Sono stati risarciti danni a case e veicoli, a breve - promette il minisindaco - arriveranno anche i rimborsi per le attività commerciali”.