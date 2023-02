Montesacro rallenta: tra i villini storici arriva la zona 30

Tra i villini anni ‘20 e le palazzine residenziali del quadrante dell’Acqua Sacra arriva la zona 30. Come anticipato nei mesi scorsi da RomaToday, nel cuore di Montesacro sono iniziati i lavori per la realizzazione del progetto che prende il via da una proposta di dieci anni fa del Comitato di Quartiere. In sostanza una riorganizzazione dell’intera viabilità dell’area che, nonostante le carreggiate non permettessero una circolazione agevole sui due sensi di marcia, era a doppio senso.

Zona 30 a Montesacro, attesa durata dieci anni

“Da quel momento c’è stato un lungo lavoro da parte degli uffici tecnici e della polizia locale per poter realizzare il progetto al meglio possibile. Inoltre questa Zona 30 è contenuta anche nel PUMS (Piano Urbano di Mobilità Sostenibile) approvato dal Comune di Roma” - fa sapere l’assessore ai Lavori Pubblici del Municipio III, Matteo Pietrosante. Il progetto, oltre a prevedere l’istituzione del limite di velocità a 30 km/h per i veicoli, prevede anche la riconfigurazione dei sensi di marcia delle strade coinvolte al fine di garantire sia la regolare ampiezza della carreggiata sia la sosta sui lati della strada. Verranno installati segnali di divieto di sosta (già vigenti secondo le norme del codice della strada): su ambo i lati in Via Monte Tomatico (tratto più stretto da Via Favignana a Piazza Cimone), sul lato destro a scendere a Via Favignana, sul lato destro di Via Passo del Furlo (tratto Via Picco dei Tre Signori a Piazza Monte Torrone).

“Il nuovo limite a 30 km/h è volto a garantire la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti e verrà da subito segnalato adeguatamente attraverso la segnaletica verticale ed orizzontale. Inoltre, l’istituzione della zona 30 rappresenta il passo necessario per poter, in futuro, realizzare dei dissuasori di velocità” - ha proseguito l’assessore sottolinenando come il nuovo sistema viabilistico permetterà di poter effettuare il giro del quadrante senza dover attraversare ogni volta Piazza Sempione.

Come cambia la viabilità all'Acqua Sacra

Previsto anche lo spostamento dei cassonetti “studiato da AMA per evitare che gli stessi si trovassero in eccessiva prossimità rispetto alle case”. A via Monte Nevoso, ad esempio, ci sarà un’unica postazione davanti al civico 36.

I sensi di marcia saranno così modificati. Via Passo del Furlo: senso unico da via Cimone a via Picco dei Tre Signori. Rimane a doppio senso da Monte Torrone a Via Picco dei Tre Signori. via Picco dei Tre Signori: senso unico da via Passo del Furlo a via Monte Tomatico. Via Monte Acero, senso unico da via Picco dei Tre Signori a via Cimone. Via Monte Prammaggiore, senso unico da via Cimone a via Picco dei Tre Signor. Via Monte Fantino, senso unico da via Picco dei Tre Signori a via Monte Nevoso. Via Monte Conero, senso unico da via Cimone a via Picco dei Tre Signori. Via Monte Nevoso, senso unico da via Monte Tomatico a viale Gottardo. Via Monte Tomatico rimane a doppio senso così come tutte le strade senza uscita. La zona 30 dell’Acqua Sacra, la prima di una serie. Il Municipio III ha agià annunciato una riorganizzazione simile per i quartieri di Settebagni, Fidene e Castel Giubileo.