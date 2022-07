Stop all'apertura di bar e pub a Città Giardino, mozione all'esame dell'assemblea capitolina

Toccherà all’Assemblea capitolina decidere se il comparto di Città Giardino potrà essere inserito nella zona A, ovvero quelle zone di Roma dove sono vietate le aperture di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande. Dopo l’approvazione da parte del consiglio del III municipio, ora la palla passa ai consiglieri di Roma Capitale, chiamati a cambiare il regolamento cittadino e a scrivere un pezzo di storia del quadrante di Montesacro.

Lo scorso 14 luglio era stato approvato all’unanimità dal consiglio del III municipio l’ordine del giorno, avanzato dal gruppo del Movimento 5 Stelle, per equiparare la zona di Città Giardino a quelle del I e II municipio dove, dal 2010, in virtù del regolamento comunale, è vietata l’apertura di attività come bar, pub e ristoranti. Una soluzione che, ai tempi, era stata presa per arginare il fenomeno della malamovida. L’esempio è quello di San Lorenzo anche se, ad onor del vero, il divieto di apertura di nuovi locali non ha poi risolto determinate criticità.

Necessario arginare il fenomeno della malamovida

Una situazione della quale anche i consiglieri capitolini Linda Meleo e Paolo Ferrara, firmatari della mozione, sono consapevoli. Nel documento presentato, infatti, si scrive che, seppur nel corso degli anni siano state fatte numerose azioni per il contenimento della malamovida e di fenomeni criminali, è impossibile “risolvere in modo definitivo il problema”. L’unica via “per contenere il fenomeno e per non farlo ulteriormente degenerare, come accaduto in altri quartieri di Roma, come ad esempio San Lorenzo (municipio II)” è quello di “limitare i locali di somministrazione di cibi e bevande”, quindi “vietare le autorizzazioni di nuove attività” e, conseguentemente, “limitare l’afflusso di movida nelle ore serali”.

A Città Giardinoè già vietata la vendita di alcolici nelle ore notturne

Già nel 2019, Città Giardino era stata inserita negli ambiti di applicazione dell’articolo 28 del Regolamento di polizia urbana. Si tratta, in sintesi, dei limiti orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, in genere vietate dalle 22.00 di sera alle 7.00 del mattino. Una decisione che era stata presa dopo uno studio effettuato dal comune di Roma sugli “indici di saturazione” relativi alle attività commerciali di somministrazione, sul totale delle attività commerciali presenti nell’area presa in esame. Tali studi hanno concluso che la Città Giardino ha un indice di saturazione elevato, al pari di altre zone e rioni.

Tecnicamente, l’assemblea capitolina dovrà inserire nella delibera 35 del 2010 il territorio della zona Città Giardino Aniene, al pari di altri pezzi di città storica di Roma. La delibera 35 sarà oggetto di revisione complessiva, ma, come aveva già spiegato a RomaToday il presidente del III municipio Paolo Emilio Marchionne, “fin d’ora, abbiamo segnalato la necessità di attuare quanto previsto nelle nostre linee programmatiche per il Municipio III, per porre correttivi significativi per la gestione delle trasformazioni che si sono verificate nel quadrante di Montesacro”.

Grande soddisfazione per i consiglierei pentastellati del III municipio Dario Quattromani e Marina Battisti i quali, insieme a Linda Meleo e Paolo Ferrara, hanno diramato una nota congiunta nella quale sottolineano come l’importanza di questo atto risieda “nel fatto che sia stato scritto insieme agli abitanti di Città Giardino. Può sembrare retorica ed invece non lo è. È semplicemente quello che intendiamo quando ci definiamo portavoce. Abbiamo scelto di fare e di portare avanti una politica dal basso, una politica che veda la cittadinanza come forza attiva. Ora si tratta di far ratificare alla maggioranza capitolina qualcosa che la maggioranza di piazza Sempione ha approvato”.