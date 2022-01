Il parco di Montesacro tra cocciniglia e alberi moribondi: i cittadini si organizzano per "salvarlo"

"Salviamo la pineta Simon Bolivar”, corre veloce sui social e sul web l’appello dei residenti per salvare il parco di Montesacro intitolato al patriota e rivoluzionario venezuelano. Un luogo di rilevanza storica e centro di aggregazione per l’intero quartiere che “sta lentamente morendo", scrivono i cittadini che hanno lanciato una raccolta fondi online per avviare una riqualificazione dal basso.

Il parco Simon Bolivar attaccato dalla cocciniglia

"Molti pini sono stati attaccati dalla Toumeyella (la cocciniglia che sta devastando l’80% del patrimonio arboreo di Roma ndr.) ed alcuni, ormai moribondi, sono stati infestati dai blastofagi, insetti letali per questo tipo di albero. Nonostante lo stato del parco, molti dei pini - dicono i promotori dell’iniziativa, esponenti del gruppo di Azione in Municipio III - possono ancora essere salvati grazie all'endoterapia, un trattamento fitosanitario per alberi ad alto fusto. Questo tipo di intervento costa molto meno rispetto all'abbattimento, alla ripiantumazione e alla cura di giovani alberi".

L'endoterapia per salvare gli alberi di Montesacro

L'obiettivo annunciato è quello di iniziare il trattamento, diverso da quello biologico con le coccinelle utilizzato in altre aree della città, partendo nel periodo fra gennaio e febbraio con la cura di circa 20 alberi. A contribuire al “salvataggio” dei primi dieci anche la Farmacia del Verde. A sostenere la raccolta fondi pure il Comitato di Città Giardino, da sempre impegnato per la tutela e la salvaguardia di quel parco, spesso vessato da vandalismo e incuria e adesso attaccato dai parassiti: "La situazione urgente e non prorogabile",dicono.