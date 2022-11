Nella storica pineta di Montesacro abbattuti 22 alberi

I ceppi che spuntano dal terreno, tronchi e rami accatastati in un angolo. Sono ventidue gli alberi abbattuti nel parco Simon Bolivar, la storica pineta di Montesacro dice addio a 21 dei suoi pini e un cipresso. “La ragione che ha condotto all’abbattimento è l’accertato essiccamento delle essenze” - spiegano dal Dipartimento Tutela Ambiente. Gli alberi, precedentemente interessati dai trattamenti contro il parassita cocciniglia tartaruga (Toumeyella Parvicornis), “presentavano già una severa compromissione dello stato vegetativo”. Da qui la decisione di abbatterli.

Municipio III: entro l’anno cura per 1500 alberi

“Ci stiamo occupando degli alberi del nostro territorio. Entro la fine dell’anno - ha detto il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, proprio dal Simon Bolivar - saranno 1500 gli alberi potati e curati in tutti i quartieri del nostro municipio. Qui, dopo aver fatto le cure contro la cocciniglia, ci siamo resi conto che alcuni alberi erano arrivati a fine ciclo vitale e quindi purtroppo si sono resi necessari degli abbattimenti ai quali seguiranno, in questa stessa stagione, delle sostituzioni con piante autoctone e nuovi alberi per mantenere inalterata la bellezza del parco”.

Al Parco Simon Bolivar verifiche sul terreno

Lo ribadisce anche l’assessore alle Politiche Ambientali del Municipio III, Matteo Zocchi: “Gli alberi abbattuti erano purtroppo a fine ciclo vitale. Temo - ha aggiunto ai microfoni di RomaToday - che al Parco Bolivar ci sia un problema con il terreno e per questo dovremo fare necessariamente delle verifiche prima di procedere alle nuove piantumazioni di piante autoctone per sostituire le alberature abbattute. L’impegno è comunque quello di ricostituire il patrimonio arboreo per valorizzare e tutelare questa bellissima pineta”.