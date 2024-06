Cantieri verdi nel municipio III: dal parco Belluto a via Valsolda, ecco i prossimi interventi

Il parco Caio Sicinio Belluto e l’area di via Valsolda: sono i due spazi verdi del municipio III che saranno interessati da una profonda riqualificazione e “rifunzionalizzazione”, come sottolinea l’assessore municipale alle Politiche ambientali, Matteo Zocchi. Le due aree, infatti, sono state inserite nel progetto del Comune 100 parchi per Roma: “Stiamo aspettando indicazioni dall’assessora all’Ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi – spiega Zocchi – sulle date per organizzare due eventi partecipati in cui raccoglieremo le istanze e le proposte dei cittadini sui parchi”.

I progetti

Il quadro degli interventi, dunque, è ancora tutto in divenire, ma è possibile comunque avere un’idea sul futuro dei due parchi. In via Valsolda, in particolare, è previsto un piano di rifunzionalizzazione che ne cambierà il volto. Tutta l’area verrà rimessa a nuovo: è prevista la riqualificazione non solo della ciclabile ma anche degli spazi adiacenti, marciapiede e sponda da una parte e spazi di sosta dall’altra. Il parco verrà inoltre attraversato dal ponte ciclopedonale Sacco Pastore-Conca d'Oro, finanziato nell’ultimo bilancio di Roma Capitale. Per quanto riguarda il parco Caio Sicinio Belluto, l’obiettivo è la valorizzazione di elementi storici e il rafforzamento delle connessioni ecologiche e fisiche fra le varie parti del parco della Riserva dell’Aniene e il quartiere Montesacro. Si punta inoltre a preservare il carattere storico del giardino, valorizzando i mausolei presenti, saranno sistemate la piazzetta su via Nomentana e la fontana. Per questi interventi nel parco Belluto è previsto un finanziamento di quasi un milione e mezzo di euro.

Gli altri interventi

Il quadro dei cantieri verdi in corso nel municipio III è ampio. A Casale Nei, ad esempio, sono in corso gli interventi per la sistemazione dell’area ludica del parco Amato. Nel parco Monte Urano a Colle Salario, è prevista la riqualificazione dell’intera area, con nuovi spazi ludici. Nuove aree giochi nasceranno anche nel parco Umberto Nobile e al parco dei Frutti a Settebagni. Nel parco Detroit al Tufello, inoltre, sarà sistemata l’intera area sportiva, nell’ambito del progetto della Città in 15 minuti. In questi giorni, poi, sono in corso gli interventi di sfalcio delle aree verdi, in modo da coprire anche gli spazi non ancora toccati.