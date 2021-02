Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

"Spostano la Madonnina per fare una sala da ballo": il restyling di piazza Sempione divide Montesacro

Perché il nuovo progetto non piace ai cittadini? Proviamo a capire come cambierà la piazza e perché il nuovo volto non piace ad alcuni cittadini