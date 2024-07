Nel Pd di Montesacro è ancora guerra totale. Sul Piano sociale i "frondisti" votano con il M5S

A Montesacro il campo largo c’è già e vota contro la giunta del presidente Paolo Marchionne. L’ultima puntata di una saga di frizioni, scontri interni alla maggioranza e dimissioni, è il consiglio municipale che si è svolto l’11 luglio. Tra i punti all’ordine del giorno, l’approvazione del Piano sociale municipale. Che non c’è stata: il Movimento cinque stelle ha infatti presentato una mozione, votata anche dalle altre opposizioni, per chiedere il rinvio della discussione. E, a condividerla, sono stati anche quattro esponenti del Pd: Federica Rampini, Nicoletta Funghi, Giancarlo Cesarei e Italo Della Bella.

I Cinquestelle: “Documento mai condiviso”

Il rinvio della discussione, come spiegano i consiglieri grillini Marina Battisti e Dario Quattromani, è stato chiesto perché “il documento non è stato approfondito come dovuto nelle commissioni competenti – è l’attacco -. Addirittura non è passato dalla commissione Bilancio. Conoscere ciò che votiamo è dovere di noi consiglieri, per questo il rinvio da noi chiesto è un atto di serietà e di responsabilità. Un atto che, responsabilmente appunto, è stato votato anche da quattro consiglieri Pd, che hanno permesso che la nostra mozione fosse approvata. Ora inizi al più presto il lavoro in Commissione, e si torni poi a votare il piano con una reale cognizione di causa. A partire anche dalle risorse disponibili, che al momento non sembrano essere presenti nel bilancio comunale”.

Il Pd attacca: “Grave bloccare il Piano sociale”

La “ribellione” dei consiglieri dem è stata subito stigmatizzata dalla maggioranza: “Siamo indignati – attaccano la capogruppo Pd Simona Sortino, l'assessora Maria Romano e la presidente di commissione Politiche sociali Paola Cavalieri - perché la mozione sospensiva presentata dall'opposizione per non approvare il Piano sociale municipale in esame nei lavori del Consiglio municipale di oggi è stata condivisa anche dai consiglieri del Pd Rampini, Funghi e Cesarei (in realtà sono 4, ndr), in un momento in cui tutto il paese è in difficoltà a causa dei tagli di milioni di euro che si abbatteranno sui servizi alla persona da parte di un governo che crea sempre di più disparità economiche e di welfare. Impensabile che su temi trasversali come quelli del sociale e sul gran lavoro fatto sul Piano sociale municipale tre esponenti del Partito democratico si alleino con l'opposizione”. Dura anche la vicepresidente del municipio, Paola Ilari che accusa i consiglieri dem che hanno votato per rinviare l’approvazione del documento di “fare giochetti con l’opposizione su un tema così delicato”. Un comportamento che, sottolinea Ilari, “mi ha generato assoluto disgusto, è vero che ormai sono avvezzi a questo stile. Comunque vorrei tranquillizzare i consiglieri Rampini, Funghi e Cesarei che il piano sociale grazie al lavoro dell’assessora Romano e la presidente Cavalieri è passato al vaglio in sei commissioni municipali e almeno cinque assemblee pubbliche con il terzo settore quindi è stato svolto un grande lavoro di condivisione e co-programmazione".

I ribelli rispondono

Agli attacchi hanno risposto i consiglieri dem Federica Rampini, Nicoletta Funghi e Giancarlo Cesarei. Motivando così la scelta di votare insieme all’opposizione: “il Piano sociale del terzo municipio non è stato bocciato dall'aula di piazza Sempione – precisano -. Semplicemente la maggioranza dei consiglieri, fra cui anche il collega Italo Della Bella vicino alla vice presidente Paola Ilari e il capogruppo di Sinistra Italiana che si è astenuto, hanno richiesto per serietàe responsabilità che il documento, mai approfondito e condiviso in riunioni del gruppo democratico, di maggioranza e senza la partecipazione della giunta nelle commissioni, venga approfondito così da consentirci di poterlo sostenere. È l'abc della politica. Si può votare ciò che si conosce. Chiediamo al presidente Paolo Marchionne la stessa cosa da ormai due anni. Ovvero di farsi promotore di una nuova fase di maggiore condivisione delle scelte politiche della giunta municipale". Uno spettacolo, quello di frizioni e lotte interne al Pd, che per Fratelli d’Italia rappresenta “l'ennesima prova che non esistono più i presupposti per governare – accusano capogruppo di FdI in consiglio municipale, Manuel Bartolomeo e i consiglieri Petrella, Santinelli e Troiani -. Il presidente Marchionne prenda atto del suo fallimento e si dimetta". Un concetto ribadito anche dalla deputata romana della Lega, Simonetta Matone: "Il presidente si assuma la responsabilità di quanto accaduto e lasci a chi è in grado di far funzionare la macchina istituzionale nel solo interesse della collettività".

Cosa sta succedendo nel municipio III

Quella del Piano sociale è solo l’ennesima puntata di una lunga saga di scontri interni al Pd di Montesacro, anche a colpi di dimissioni, come quelle di Giancarlo Cesarei, da presidente della commissione municipale Commercio e di Nicoletta Funghi dalla commissione Bilancio. Due esponenti, Funghi e Cesarei della fronda ribelle che reclama un posto in giunta per il presidente del consiglio municipale, Filippo Maria Laguzzi. Una richiesta che Marchionne non ha accontentato e che, come spiegano fonti interne al Pd, ha portato a una costante e logorante battaglia. Prima per la nomina ad assessore di Luca Blasi, attivista dei centri sociali, poi per l'assegnazione giudicata "opaca" dei fondi alla cultura; poi le critiche sulla gestione del patrimonio, la sfiducia all’ex capogruppo del Pd, l’ostruzionismo interno sul bilancio. Penultima puntata, le dimissioni di Cesarei e Funghi e, infine, il Piano sociale municipale. “Quotidiani i tentativi di rallentare e ostacolare l'azione amministrativa – aveva sottolineato a tal proposito il minisindaco in una nota di fine gennaio - ultimamente anche con attacchi alla Giunta capitolina, da parte di questi consiglieri, che, è cosa nota, smetterebbero di essere l'opposizione interna se ottenessero un posto nella giunta. Purtroppo per loro - scrive Marchionne in una nota - non sono incline a cedere a ricatti, così come ritengo debba fare ogni persona che ricopre incarichi pubblici, tanto più se iscritto al Pd”. E, la sua posizione, non sembra essere cambiata.