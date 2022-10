Montesacro preso d'assalto dalla malamovida: i residenti scrivono al Sindaco  

“Schiamazzi, bottiglie buttate ovunque, risse, pestaggi, un tentato omicidio da parte di un automobilista che ha investito un pedone dopo una lite, cassonetti dati alle fiamme, incidenti stradali, sosta selvaggia, ubriachi che orinano sui portoni o sulle macchine”. E’ questo il desolante quadro che il Comitato di Città Giardino fa del quartiere, una delle mete della movida romana.

La mala movida spaventa Città Giardino

Da Piazza Sempione a viale Carnaro e strade limitrofe da qualche anno ormai è una distesa di locali: osterie, pub, cocktail bar e bistrot. Così la vita notturna ha preso piede in quella che in passato era un’oasi di pace di villini immersi nel verde. Nemmeno il lavoro di molti dei titolari dei locali di Montesacro impegnati a dare un contributo concreto al decoro del quartiere e alla sua vivibilità, attraverso ligio rispetto delle regole e la promessa di un'offerta culturale e di intrattenimento di qualità rivolta ad un'ampia platea, ha nel tempo placato le proteste di chi abita nella zona.

Montesacro scrive a Gualtieri: "Quartiere preso d'assalto"

Così dopo numerose segnalazioni, esposti e denunce il presidente del Comitato di Città Giardino ha scritto una lettera aperta al Sindaco per esporgli la “situazione di caos, degrado e illegalità” che vive il quartiere. “Nei week end, ma spesso anche negli altri giorni, la sera il quartiere è preso d'assalto dai frequentatori dei numerosi locali aperti negli ultimi anni senza che fosse posto alcun limite al rilascio di nuove licenze nonostante gli evidenti problemi per i residenti (e per gli esercenti commerciali che non operano nella ristorazione)” - scrive Paolo Foschi. “Nonostante le segnalazioni, le proteste e le denunce di cittadini, associazioni e comitati di quartiere, la zona è lasciata in balia degli avventori della movida, il controllo del territorio, salve qualche sporadico pattugliamento, è inesistente. Perché non ci sono vigili urbani a multare le auto in perenne doppia fila, sui marciapiedi, sulle strisce pedonali, davanti ai portoni e sugli scivoli per disabili? Perché - si chiedono dal comitato di quartiere - non viene multato che riduce le strade in un tappeto di rifiuti? perché non viene denunciato chi disturba la quiete pubblica? Perché chi governa il territorio è scomparso?”.

Stop alla concessione di nuove licenze per locali

Così i residenti attendono la mossa del Comune. Dopo l’approvazione della mozione nel consiglio di Piazza Sempione, spetterà adesso all’Assemblea Capitolina decidere se il comparto di Città Giardino potrà essere inserito nella zona A, ovvero quelle zone di Roma dove sono vietate le aperture di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande. La revisione della delibera 35 del 2010 è imminente e a Città Giardino cresce l’attesa per un provvedimento che, secondo gli abitanti della zona, potrebbe rappresentare un tassello importante per arginare il fenomeno della mala movida nel quartiere.