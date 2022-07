Schiamazzi, risse e atti vandalici, a Città Giardino dilaga la "malamovida"

Stop all’apertura di nuovi pub, bar e ristoranti nell’area territoriale Città Giardino – Aniene, per combattere il fenomeno della malamovida. È quanto chiedono, con un ordine del giorno, Marina Battisti e Dario Quattromani, consiglieri del III Municipio in quota 5 Stelle, facendosi portavoce delle lamentele dei cittadini della zona, stufi di schiamazzi, risse e atti di vandalismo, specialmente durante le ore notturne.

Nel documento, nel quale si chiede un intervento del sindaco Roberto Gualtieri e dell’assemblea capitolina, si vuole, in sintesi, equiparare l’area di Città Giardino – Aniene a quelle del I e II municipio dove, dal 2010, in virtù del regolamento comunale, è vietata l’apertura di locali di somministrazione di cibi e bevande. Una scelta che era stata presa per tutelare quei quartieri e, come nel caso di San Lorenzo, cercare di arginare la malamovida, vera spina nel fianco dei residenti.

Cos'è la zonizzazione

Il territorio comunale è diviso in zone A, B e C. Il regolamento comunale prevede, a tutela del patrimonio artistico, archeologico ed ambientale, tutta una serie di limiti, divieti e requisiti per le nuove attività che ricadono in queste zone. In queste aree, dal 2010, non è consentito il rilascio di autorizzazioni per nuove attività di somministrazione. Queste particolari zone ricadono tutte nel centro storico, quindi I municipio, e nel II municipio, in particolare nel quartiere San Lorenzo.

Nessun limite a Città Giardino

Nel territorio del III municipio non ci sono questi vincoli. Secondo Battisti e Quattromani, nel corso degli anni, l’aumento di attività commerciali ha causato, nel quartiere, il fenomeno della “malamovida” con il “conseguente venir meno della quiete pubblica in orario notturno”. Nel documento presentato dai consiglieri si parla anche di “risse, danneggiamenti ripetuti all’arredo urbano ed ai monumenti, sporcizia diffusa nelle strade e, perfino, alcuni fenomeni criminali”.

Città Giardino – Aniene come il centro storico

Per vietare anche nell’area di Città Giardino l’apertura di nuovi esercizi di somministrazione serve una modifica al regolamento comunale. Una strada percorribile, secondo Battisti e Quattromani. L’area, scrivono ancora i consiglieri, “fa parte attualmente della Città Storica, concetto che ampia quello di centro storico, ed individua quartieri di interesse storico, artistico, paesaggistico e culturale” in zone diverse da quelle del centro. Per questo, sempre secondo i grillini, una modifica al regolamento sarebbe quindi possibile. Se Città Giardino dovesse essere equiparata ai territori del I e II municipio, allora sarebbe possibile interrompere il rilascio di licenze per nuovi locali di somministrazione di cibo e bevande.