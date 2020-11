III Municipio: nuova illuminazione con luci a led su Ponte Nomentano

Sono stati installati 8 nuovi punti luce che illuminano il passaggio pedonale su Ponte Nomentano al III Municipio. L’intervento si inserisce in un progetto di più ampio respiro che prevede il potenziamento dell’illuminazione in alcune zone della città. Raggi: “Stiamo portando avanti un percorso virtuoso”.

Nei giorni scorsi nuove luci a led sono state installate nell’area parcheggio dell’asilo nido di via Bruno de Finetti e prima ancora in altre zone della città. Gli interventi, compreso l’ultimo su Ponte Nomentano, sono stati coordinati dal Dipartimento lavori pubblici: il progetto di potenziamento e ammodernamento è stato avviato dal Comune in collaborazione con Acea.

“Con questo intervento, pensato anche per migliorare la sicurezza dei pedoni che attraversano il Ponte Nomentano, prosegue il percorso virtuoso che stiamo portando avanti con Acea per dare luce nuova e rinnovata bellezza al patrimonio artistico della nostra città – ha commentato la sindaca Raggi -Si tratta di lavoro prezioso per il quartiere, che si aggiunge a quello che stiamo portando avanti nelle periferie con la nuova illuminazione pubblica in alcune zone che nel 2020 ancora ne erano sprovviste”.

L’assessora alle Infrastrutture Linda Meleo: “Investire in sicurezza significa anche riqualificare impianti di illuminazione obsoleti o prevederne di nuovi in quartieri che ne sono sprovvisti. Con Areti stiamo portando avanti un piano massiccio per raggiungere tutto il territorio e per valorizzare i nostri monumenti, che rappresentano la storia di questa città. Questo intervento darà nuova luce a un punto della città che ne aveva bisogno”.