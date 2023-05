Un logo speciale per il centenario di Città Giardino

Mercoledì 24 maggio 2023 nella Sala Consiliare del municipio Roma III (Piazza Sempione) alle ore 15:00 sarà presentato il progetto del logo per le celebrazioni del Centenario di Città Giardino.

Non è la prima iniziativa per il centenario di Città Giardino, infatti ad aprile ad esempio è stata inaugurata la mostra documentaria per il centenario della Città Giardino Aniene.

All'incontro di mercoledì parteciperanno gli studenti e i docenti dell'IIS Donato Bramante, scuola del territorio del terzo municipio.

