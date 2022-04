Crolla un pezzo di soffitto nei locali intitolati a Giulio Regeni

È crollata questa mattina una parte di soffitto dei locali intitolati a Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato e misteriosamente ucciso in Egitto nel 2016. Un crollo avvenuto durante il Consiglio municipale. Le aule studio, destinate soprattutto ai più giovani, si trovano nella sede istituzionale del Municipio di Piazza Sempione.

"Presentato ordine del giorno per la messa in sicurezza"

A denunciare l’accaduto è Manuel Bartolomeo, capogruppo di Fratelli d’Italia nel III Municipio: “Questa mattina durante il consiglio municipale del III Municipio, nei locali studio adiacenti all’aula consiliare, intitolati a Giulio Regeni e inaugurati in pompa magna lo scorso agosto, è crollata una parte del soffitto – racconta Bartolomeo - Considerando che in queste aule vengono a studiare ogni giorno decine di giovani, la situazione va immediatamente monitorata. Nel frattempo come gruppo di Fratelli d’Italia abbiamo presentato un ordine del giorno per l'immediata messa in sicurezza della struttura".





"Nessun crollo nelle aule"

“Non è crollata una parte del soffitto di un’aula ma di uno sgabuzzino non utilizzato dai ragazzi – spiega l’assessore ai lavori pubblici Matteo Pietrosante - nessuno è stato messo in pericolo. Il problema riguarda due stanze che danno sul lato più esterno dell’edificio. Avevamo già svolto dei lavori ma ne servono altri per migliorare le condizioni di impermeabilizzazione di questa due stanze”.

Locali inaugurati la scorsa estate

Inaugurato nell’agosto del 2021, lo spazio permette ai frequentatori di concentrarsi sui libri, con spazi dotati di wifi con gli arredi, banchi e sedie, donati dagli istituti scolastici che li stavano dismettendo e da Almaviva. Le aule tutte con aria condizionata, sono aperte al pubblico dal 9 agosto scorso.

L’iter per la creazione delle aule studio di Montesacro è stato avviato nel giugno del 2020 quando il parlamentino del Roma Montesacro ha approvato una proposta di risoluzione per destinare tre stanze della sede istituzionale agli studenti. Un modo per ovviare alla carenza di spazi idonei allo studio, alla preparazione degli esami e alla ricerca: non bastano infatti le postazioni dell’unica biblioteca pubblica del quadrante, la Ennio Flaiano.