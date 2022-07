Città Giardino come San Lorenzo, presto stop all'apertura di nuovi locali

Una decisione storica che migliorerà, sicuramente, la vita degli abitanti dell’area di Città Giardino – Aniene. Questa zona, se non si presenteranno ostacoli rilevanti, verrà equiparata a quelle del I e II municipio dove, dal 2010, in virtù del regolamento comunale, è vietata l’apertura di locali di somministrazione di cibi e bevande. Una scelta che, ai tempi, era stata presa per tutelare quei quartieri e, come nel caso di San Lorenzo, cercare di arginare la malamovida, vera spina nel fianco dei residenti.

Città Giardino come San Lorenzo

La proposta era stata avanzata dal gruppo del Movimento 5 Stelle, in particolare dai consiglieri Marina Battisti e Dario Quattromani. Il territorio comunale è diviso in zone A, B e C. Il regolamento comunale prevede, a tutela del patrimonio artistico, archeologico ed ambientale, tutta una serie di limiti, divieti e requisiti per le nuove attività che ricadono in queste zone. In queste aree, dal 2010, non è consentito il rilascio di autorizzazioni per nuove attività di somministrazione. Queste particolari zone ricadono tutte nel centro storico, quindi I municipio, e nel II municipio.

Serve una modifica al regolamento comunale

Con la proposta, approvata all’unanimità, si è deciso di dare nuove tutele e limitazioni a Città Giardino, da troppi anni ormai teatro di risse, schiamazzi notturni ed atti vandalici. Ovviamente non c’è nulla di automatico. Servirà infatti una modifica al regolamento comunale, in particolare alla delibera 35 del 2010. La strada, però, è tracciata.

“L'atto scritto con e per i cittadini volto a contrastare gli aspetti più pesanti della movida a Città Giardino è passato – scrive in una nota il gruppo del Movimento 5 Stelle del III Municipio – a sottoscriverlo anche il presidente Marchionne che, finalmente, si rende conto che quanto andiamo affermando da tempo non è altro che la voce del territorio: sì movida ma no degenerazioni. La città è di tutti, e tutti devono avere il proprio spazio: una questione di buon senso per noi e le future generazioni”.

Delibera 35 presto oggetto di revisione

Soddisfazione anche per il presidente Paolo Emilio Marchionne e Simona Sortino, presidente della commissione ambiente ed urbanistica. "Abbiamo necessità di ricostruire una stessa linea di trattamento tra diversi quartieri della città – scrivono in una nota - per questo abbiamo approvato la richiesta di inserire nella delibera 35 del 2010 il territorio della zona Città Giardino Aniene, al pari di altri pezzi di città storica di Roma, per limitare il rilascio di nuove licenze per attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande. Sappiamo che la delibera 35 sarà oggetto di revisione complessiva, ma, fin d’ora, abbiamo segnalato la necessità di attuare quanto previsto nelle nostre linee programmatiche per il Municipio III, per porre correttivi significativi per la gestione delle trasformazioni che si sono verificate nel quadrante di Montesacro”.

L’equiparazione di Città Giardino alle zone del centro storico rappresenta “un primo strumento per migliorare la vivibilità del quartiere, contenere il moltiplicarsi di attività troppo simili le une alle altre e – conclude la nota - anche insieme a tutti gli esercenti, costruire obiettivi comuni di sostegno al commercio di quartiere e di prossimità".