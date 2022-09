Un anello ciclabile con vista Aniene: ecco la ciclovia delle Valli

Montesacro attende la sua ciclabile da sogno, la ciclovia delle Valli. A Conca d’Oro è partito il cantiere per la realizzazione della pista ciclabile che collegherà via Salaria a via Nomentana, passando per Val d’Ala. Un progetto, tra i vincitori del bando regionale sulle piste ciclabili per le quali sono stati stanziati 16 milioni di euro, con il quale il Roma Monte Sacro vuole cambiare volto al Parco dell’Aniene e non solo.

La ciclovia delle Valli

La ciclovia delle Valli si presenta come un anello ciclabile di circa 9 chilometri da realizzare tra Piazza Sempione, viale Jonio e Prati Fiscali: un percorso dedicato alle due ruote che mette in collegamento le due stazioni della metropolitana B1 Jonio e Conca d'Oro. Nel mezzo anche le stazioni Nomentana e Val d’Ala, quest’ultima ancora in attesa di essere riattivata.

In bici dalla Salaria alla Nomentana

“Un’opera - ha commentato il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne - che permetterà maggiore sicurezza per i ciclisti e i pedoni oltre che una maggiore interazione con l’area di Riserva”. Con i lavori per la realizzazione della ciclovia delle Valli è iniziata anche la bonifica ambientale di un tratto di Conca d’Oro dove sono state rinvenute e portate a corretto smaltimento tonnellate di rifiuti. “Una grande occasione per tutelare l’ambiente e - ha aggiunto il minisindaco - dare una possibilità in più alla viabilità dolce e sostenibile nel territorio”.

L’Aniene protagonista

Un progetto che, oltre alla ciclabile, prevede una riqualificazione complessiva dei quadranti attraversati: rifacimento dei marciapiedi, bonifica degli argini dell’Aniene, la sostituzione della rete del Parco Delle Valli e la realizzazione di nuovi stalli di sosta regolari. Anche l’Aniene tornerà protagonista con la creazione di una balaustra vista fiume “che così tornerà ben visibile, parte integrante del paesaggio urbano”. In quel fazzoletto di terra saranno rimossi anche i numerosi accampamenti abusivi esistenti. Sarà coinvolto il Dipartimento politiche sociali per aiutare le persone fragili a trovare una sistemazione alternativa e dignitosa.

“Il progetto - ha spiegato l’assessore alla Mobilità del Terzo, Matteo Pietrosante - oltre a contribuire in maniera decisiva all’implementazione della mobilità sostenibile con l’ampliamento della rete ciclabile e con lo sviluppo dell’intermodalità del trasporto che sarà potenziata dalla riapertura della stazione ferroviaria Val d’Ala, si propone l’obiettivo di integrare al meglio il verde della Riserva Naturale dell’Aniene con il tessuto urbano”.

La ciclovia delle Valli alternativa ai mezzi a motore

L’investimento complessivo per la realizzazione della ciclovia delle Valli è di 1milione e 300mila euro. “La realizzazione della ciclovia - ha spiegato Mauro Alessandri, assessore alla Mobilità della Regione Lazio - mira a promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per il tempo libero e le attività ricreative”. Questo in un territorio urbano molto popolato, con oltre 200mila abitanti, e spesso congestionato dove solo da poco tempo è arrivata la ‘cura del ferro’, visto che la stazione Conca d’Oro della linea B1 è stata inaugurata nel 2012 e quella Jonio nel 2015. “La mobilità ciclabile - ha aggiunto l’assessore regionale - può costituire un’alternativa importante al mezzo a motore, anche in chiave di promozione dell’intermodalità”.



“Gli obiettivi principali che potremo raggiungere grazie a quest'opera sono, infatti, molteplici. Offrire, innanzitutto, nel tratto superiore, quello parallelo alle strade carrabili, un collegamento veloce, diretto e in sicurezza per i luoghi di lavoro, casa, scuola e i principali luoghi di interscambio, migliorando così la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana. Inoltre, nel tratto inferiore, quello parallelo al fiume, offrire un itinerario con aree di sosta e ricreative, promuovendo il patrimonio naturale e ambientale del territorio. In particolare - ha sottolineato Alessandri - sarà possibile agevolare l'accesso al parco della Riserva naturale dell’Aniene, aumentandone la fruizione, e creare spazi che possano accogliere iniziative e attività, per contribuire alla sua salvaguardia, preservando il luogo dal degrado causato da accampamenti abusivi e discariche, e dalla mancanza di adeguata manutenzione. Otterremo così anche l'effetto di promuovere il nostro territorio che è ricco di eccellenze e luoghi d’interesse, ancora troppo poco conosciuti dai turisti e dagli stessi romani". I lavori per la realizzazione della ciclovia delle Valli dureranno dodici mesi.