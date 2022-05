Città Giardino, nasce la zona 30 all'Acqua Sacra: come cambia la viabilità del quartiere

Limite di velocità fissato a 30 km/h, sensi unici e dissuasori di velocità. Cambierà volto la circolazione a Città Giardino nel quadrante Acqua Sacra, dove verrà realizzata la “Zona 30”, un progetto teso a migliorare la viabilità delle automobili e la sicurezza dei pedoni.

Zona 30, cosa è e come funziona

È una tipologia di rete viaria urbana, disciplinata dal piano generale del traffico urbano e dal codice della strada, che prevede, per zone con particolari caratteristiche, la possibilità di istituire il limite di velocità per le automobili a 30km/h, 20 in meno rispetto alla zona urbana normale. Devono essere zone contraddistinte dalla mancanza di traffico di attraversamento, quindi avere un carattere prettamente residenziale, e spesso sprovviste di marciapiede.

"Quando siamo stati eletti nel 2018 abbiamo ripreso vecchi progetti sul tema – dichiara a RomaToday l’assessore ai lavori pubblici del III Municipio Matteo Pietrosante – nel nostro quadrante l’unica zona 30 è quella di Montesacro, tra via dell’Assietta e via dei Giovi. Tra i vecchi progetti ce ne era uno, di dieci anni fa, che era stato sviluppato insieme al comitato di quartiere Città Giardino, proprio all’Acqua Sacra. Un progetto che riorganizzava anche la viabilità che in tutta quell’area è a doppio senso nonostante la carreggiata non permetta una circolazione agevole sui due sensi di marcia. Lo abbiamo riattualizzato con la polizia locale, trovate le risorse e sarà realizzato nei prossimi mesi”.

L’istituzione della zona 30 permetterà anche, in futuro, di realizzare dei dissuasori di velocità. “L’intenzione – sottolinea l’assessore - è anche quella di implementare le zone 30 in altri quadranti del municipio, sui quali stiamo già lavorando per la successiva realizzazione dossi”.

Zona 30 all’Acqua Sacra, le novità

L’intervento prevede, oltre alla segnaletica orizzontale propria delle zone 30, la modifica dei sensi di marcia dell’area compresa tra via Monte Nevoso, viale Gottardo e via Cimone (queste ultime due vie sono escluse dalla Zona 30). Sarà realizzato un sistema di sensi unici idoneo a riordinare la viabilità del quadrante e sarà istituito il limite di velocità a 30 km/h dando risalto alla vocazione pedonale dell’area.

“All’interno di un altro appalto- spiega ancora Pietrosante - è prevista la messa in sicurezza e il consolidamento della scalinata che da via Monte Nevoso porta a piazza Monte Torrone. È una scalinata pubblica, patrimonio di Città Giardino, che a seguito di vari problemi è praticamente scomparsa. Con questo intervento potremo collegare i marciapiedi fino a viale Gottardo”.

Zona 30 all'Acqua Sacra, confronto con i cittadini

Nelle scorse settimane l’amministrazione si è confrontata con la cittadinanza prima dell’avvio dei lavori: “Il progetto, che era stato già condiviso, è stato molto apprezzato. Sono emerse ulteriori richieste rispetto ad altre vie del quadrante in merito all’istituzione di strisce blu e varchi ztl. Anche se queste sono materie di competenza dell’amministrazione centrale, ci siamo resi disponibili ad un confronto atto a vagliare ipotesi ed idee che possano essere perpetrate”.

Zona 30 anche a Settebagni, Fidene e Castel Giubileo

Pietrosante anticipa le future intenzioni del municipio: “Con lo stesso appalto della zona 30 all’Acqua Sacra cercheremo di potenziare la segnaletica già esistente a via dell’Assietta e cercheremo di realizzare altre opere di moderazione della velocità in altri quadranti di Montesacro. In futuro, cogliamo portare questo modello anche a Fidene, Settebagni e Castel Giubileo”.