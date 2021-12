Riapre il cinema Antares: dopo due anni Montesacro ritrova la sua sala “di quartiere”

La chiusura durante il lockdown poi nulla più. Luci spente, biglietteria chiusa e sale deserte con un intero quartiere a chiedersi quale sarebbe stata la sorte del cinema Antares di viale Adriatico.

Cinema Antares, chiuso per due anni

Un’istituzione a Montesacro, un punto di riferimento culturale e di svago per l’intera zona fiera del suo cinema di quartiere che per anni, prima dell’arrivo della pandemia, aveva resistito alla concorrenza dei multisala. Fiato sospeso per tutti dopo che, nonostante il via libera alla riapertura dei cinema così come dei teatri, l’Antares era rimasto con le serrande abbassate. Un patrimonio che Montesacro pensava di aver perso. Almeno fino a qualche giorno fa quando l’insegna blu e la scritta bianca sono tornate luminose, gli espositori con le locandine dei film in programma, la biglietteria in piena funzione.

Riapre il cinema Antares di Montesacro: "Sosteniamolo"

Dopo due anni ha riaperto il Cinema Antares, così Montesacro ha ritrovato le sue sale “di quartiere”. “Passare davanti al Cinema Antares finalmente aperto è notizia straordinaria per me e per tutto il quartiere. In questi due anni di chiusura - ha scritto il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne - ne abbiamo sentito tutti e tutte la mancanza. Evviva i cinema di quartiere che possono fare la differenza nella qualità della vita delle persone”. L’invito a sostenerlo è arrivato anche dalla consigliera della lista Calenda a Piazza Sempione, Marta Marziali: “Sosteniamolo! Ci siamo lamentati per più di 18 mesi che avesse chiuso ora va sostenuto!!!! È l’unico cinema di quartiere…. Non facciamolo chiudere definitivamente!”.