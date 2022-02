Ciclovia delle Valli, l’anello ciclabile da sogno pronto “nel 2023”

Conto alla rovescia vicino allo zero in Municipio III dove “tra marzo e aprile” inizieranno i lavori per la realizzazione della Ciclovia delle Valli. Un progetto, tra i vincitori del bando regionale sulle piste ciclabili per le quali sono stati stanziati 16 milioni di euro, con il quale il Roma Monte Sacro vuole cambiare volto al Parco dell’Aniene e non solo.

La Ciclovia delle Valli: anello ciclabile da 9 chilometri

La ciclovia delle Valli si presenta come un anello ciclabile di circa 9 chilometri da realizzare tra Piazza Sempione, viale Jonio e Prati Fiscali: un percorso dedicato alle due ruote che mette in collegamento le due stazioni della metropolitana B1 Jonio e Conca d'Oro. Nel mezzo anche le stazioni Nomentana e Val d’Ala.

L’apertura di stazione Val D’Ala

L’apertura di quest’ultima, promessa da Municipio III e Regione Lazio “nel 2021”, è slittata ma Piazza Sempione è al lavoro con Rete Ferrovie Italiane (RFI) per riattivarla: “I lavori di riqualificazione degli spazi della stazione e riallaccio dei binari si concluderanno ad ottobre 2022” - ha detto a RomaToday l’assessore alla Mobilità del Terzo, Matteo Pietrosante. “Il tema vero sarà quello di garantire una frequenza regolare e utile che invogli l’utilizzo di quella linea, così che il flusso di utenza possa tenerla in vita”. Già perchè la stazione Val D’Ala, costata circa 3 milioni di euro e attivata nel 2009, è stata chiusa dopo appena cinque anni perchè sotto utilizzata. Una stazione "ignorata" dai più a causa delle corse poco appetibili, quattro la mattina e quattro la sera: troppo poco per divenire punto di riferimento per lavoratori e studenti che si spostano con i mezzi pubblici.

Dovrà diventare invece un nodo fondamentale per il trasporto, con l’interscambio tra bicicletta e ferro.

I lavori per la Ciclovia delle Valli

La realizzazione della Ciclovia delle Valli inizierà dal tratto del Parco Nometano su via Nomentana vecchia, il tracciato proseguirà poi dentro il parco Sicinio Belluto prima di dirigersi verso Conca d’Oro, tappa Val D’Ala per poi arrivare a Prati Fiscali.

Un tracciato dedicato alle due ruote, alla mobilità sostenibile e alternativa attraverso il quale tentare di liberare il quadrante, per quanto possibile, da auto e traffico sempre congestionato. Nel progetto pure la connessione alle ciclabili Aniene e Nomentana, oltre che alla via Salaria: la nevralgica arteria che Piazza Sempione, dopo lo stop al TMB e la riqualificazione dell’ex Cartiera, vuole far rinascere.

“Si tratta di un intervento molto bello e utile. Intorno alla realizzazione della Ciclovia delle Valli ci sarà tutto un lavoro di creazione e riqualificazione di passaggi pedonali a Conca d’Oro, oltre alla sostituzione della rete di recinzione del Parco delle Valli” - ha spiegato Pietrosante.

L’Aniene torna protagonista

In programma anche la bonifica delle sponde dell’Aniene tra Nomentana e Ponte delle Valli con la creazione di una balaustra con vista fiume “che così tornerà ben visibile, parte integrante del paesaggio urbano”. In quel fazzoletto di terra saranno rimossi anche i numerosi accampamenti abusivi esistenti. Sarà coinvolto anche il Dipartimento politiche sociali per aiutare le persone fragili a trovare una sistemazione alternativa e dignitosa.

Per far posto alla Ciclovia delle Valli via anche i parcheggi sul primo tratto del lato sinistro del Ponte delle Valli verso Conca d’Oro, “i posti auto resteranno in fila nel secondo tratto e a spina nel terzo. Le soste che saranno tolte troveranno posto - assicura Pietrosante - nell’area dell’ex cantiere della B1”.

La Ciclovia delle Valli pronta “entro il 2023”

I lavori per la Ciclovia delle Valli dureranno circa un anno, “prevediamo di realizzarla entro il 2023”. “Un intervento complessivo che punta alla fruibilità degli spazi pedonali, non una ciclabile tanto per fare ma una ciclovia - ha sottolineato l’assessore - che punta a riqualificare buona parte del nostro territorio”.