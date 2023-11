La ciclabile che da un mese è interrotta perché nessuno raccoglie i rami tagliati

“È assurdo che dopo quasi un mese la ciclabile sia ancora in queste condizioni”. È lo sfogo di Angelo, uno dei ciclisti romani che punta l’attenzione sul tracciato dell’Olimpica. Un percorso che conduce direttamente a Villa Ada connettendo due quadranti di Roma nord, Sacco Pastore e il Salario.

I rami che interrompono la ciclabile Olimpica

In seguito al nubifragio che si è abbattuto sulla città qualche settimana fa i rami sono crollati, le piante sferzate dal vento e dalla pioggia che le hanno rese pericolanti sono state tagliate ma i rami, ad oggi, giacciono ancora a terra interrompendo la pista. Sono un ostacolo insormontabile per chi arriva li in bici, in tutta sicurezza, ed è invece costretto a procedere lungo la strada.

Nessun nastro giallo della Polizia Locale, come accade per i rami tagliati, sequestrati e abbandonati in strada che nelle settimane scorse sono spuntati in tutta Roma. La ciclabile Olimpica è interrotta “perché nessuno da settimane rimuove gli arbusti accatastati sul tracciato”, lamentano i ciclisti. Qualcuno pensa al fai da te: “Forse è meglio - scrive Eddi - se agiamo in prima persona”.

Altrimenti chissà quel mucchio di verde proprio al centro della ciclabile quando e se sarà rimosso. E per quanto ancora costringerà i ciclisti a scendere dalla propria bici o pedare a bordo strada su un’arteria dove le auto sfrecciano.