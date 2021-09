Chi è Paolo Marchionne, candidato presidente del Municipio III per il centrosinistra

Paolo Marchionne, classe 1981. E’ lui il candidato presidente in Municipio III per la coalizione di centrosinistra. Sposato con Sara Alonzi, consigliera uscente del Pd in quel di Piazza Sempione, è papà di Enrico e Andrea. Sin da giovanissimo impegnato nell’associazionismo e in politica.

Minisindaco a Montesacro dal 2013 al 2016, attuale collaboratore della Giunta Zingaretti in Regione presso l’assessorato all’urbanistica. E' membro della segreteria romana del Pd. Quarant'anni appena, vanta un'esperienza politica di lungo corso: prima nel parlamentino di Piazza Sempione come consigliere di opposizione, nel 2013, vinte le primarie contro Riccardo Corbucci, la candidatura a presidente e l’elezione superando il candidato di centrodestra, Cristiano Bonelli. Esperienza interrotta dalla caduta del sindaco Ignazio Marino. Nel 2016 elezioni perse contro la candidata grillina Roberta Capoccioni, anch’essa caduta poi anzitempo.

“Tanti anni di impegno, in cui ho fatto anche il consigliere e il presidente, per unire

forze nel quartiere intorno a iniziative concrete, facendomi carico di tanti problemi quotidiani del nostro territorio. Mi candido come presidente del III Municipio, insieme a tante realtà politiche, territoriali e associative. Perché - dice ì- c’è ancora molto da fare”.