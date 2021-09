Chi è Dario Quattromani, candidato presidente del M5s in Municipio III

Dario Quattromani è il candidato presidente del M5s in Municipio III. Vive a Roma da 40 anni, da 14 in zona Porta di Roma. E’ sposato e padre di due figli.

La politica e la pubblica amministrazione per lui hanno sempre rappresentato temi di grande interesse, sia a livello puramente teorico che nella loro applicazione pratica. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze Politiche – Governo e Istituzioni, e ricopre il ruolo di Funzionario di Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale. E’ docente in Scienza della Politica sia presso l’Università della Tuscia a Viterbo, che presso la Link Campus University a Roma.

Del MoVimento 5 Stelle ha seguito e studiato nascita, evoluzione e trasformazione fino a oggi. “Era forse arrivato per me il momento di cimentarmi sul campo” - dice. Ecco dunque la candidatura a presidente del Municipio III grazie alle preferenze ricevute attraverso una votazione, effettuata tra gli attivisti.

Scende in campo “per mettere al servizio dei cittadini del mio territorio le mie competenze e le mie conoscenze, perché ritengo improcrastinabile cambiare il paradigma di questo ultimo triennio, che ha interrotto quanto di buono era stato introdotto dall’amministrazione municipale M5S fra il 2016 ed il 2018”. Per far questo, vuole riportare al centro delle decisioni ogni residente del territorio, “sia con strumenti già esistenti ma inapplicati dalla presidenza uscente, come il bilancio partecipativo, sia attraverso un più costante dialogo con l’amministrazione capitolina, che ci permetta di migliorare sensibilmente le prestazioni di servizi nei confronti della popolazione”.