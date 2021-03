Montesacro, ecco il nuovo centro antiviolenza. Caudo rilancia: “Presto piazza Sempione pedonale”

Un porto sicuro per tutte le donne vittime di violenza, un punto di riferimento in cui trovare sostegno e accoglienza: in via Titano ha aperto un nuovo centro antiviolenza di Roma Capitale. La struttura, proprio accanto alla sede istituzionale del Municipio III, fornisce informazioni e supporto alle donne che vogliono superare qualsiasi tipo di violenza di genere: psicologica, fisica, economica, domestica, intra ed extrafamiliare.

Collegato al 1522 (www.1522.eu), garantisce il servizio telefonico h24, è possibile contattare il centro antiviolenza di via Titano anche tramite mail o applicazioni di messaggistica istantanea. Tra i servizi offerti anche ascolto, assistenza psicologica, consulenza legale, supporto ad eventuali figli/e minori, orientamento al lavoro, orientamento all’autonomia abitativa. Per ciascuna donna viene costruito un percorso personalizzato di sostegno e aiuto.

Via Titano, il centro antiviolenza gestito da Lucha y Siesta

A gestire il centro antiviolenza che affaccia su Piazza Sempione, l’associazione Lucha y Siesta: quella della casa delle donne autogestita in via Lucio Sestio che, tra mille difficoltà, l’8 marzo scorso ha compiuto tredici anni di attività a supporto delle donne più fragili e in difficoltà.

“La violenza di genere riguarda tutti e per abbatterla, oltre a sostenere le donne che decidono di uscire dalle situazioni di violenza, bisogna lavorare sulla cultura e sulla prevenzione. Sul rispetto, sull’autodeterminazione, sull’autonomia economica, sul lavoro, sulla sorellanza. Questo è il nostro programma e lo porteremo avanti insieme! Non sei sola” - il commento di Lucha y Siesta all’inaugurazione del centro antiviolenza di via Titano. La struttura sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, “anche in zona rossa” - specificano.

Il centro antiviolenza di Montesacro: "Rete di aiuto alle donne"

“Abbiamo inaugurato il Centro Antiviolenza del Municipio gestito dalle donne di Luchya y Siesta in rete con quello che da quasi 30 anni è gestito dalle donne del Centro Donna Lisa. Fare rete con gli altri servizi del sociale dedicate alle donne e dare forza e vita alla Casa dei Diritti e delle Differenze di via Rovetta è il nostro impegno da 30 mesi” - ha aggiunto il minisindaco del Roma Montesacro, Giovanni Caudo. “Quasi 1.800 le donne che nel 2019 hanno chiesto aiuto ai CAV a Roma, nel 2020 il lockdown ha significato ancora più violenza a casa e anche sul posto di lavoro, la maggior parte dei posti di lavoro persi nel 2020 sono di donne. Ecco perchè siamo qui e siamo contenti di aprire il CAV e la rete di aiuto alle donne”.

Piazza Sempione, Caudo rilancia: "Presto sarà pedonale"

Il taglio del nastro all’aperto, proprio davanti a Palazzo Pubblico. “Presto quelle auto che si vedono - così Caudo ha rilanciato la pedonalizzazione di Piazza Sempione - non ci saranno più, Montesacro avrà finalmente la sua piazza civica pedonale. Combattiamo il degrado con la bellezza, non con la paura”.