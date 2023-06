Centri balneari a disposizione degli anziani del municipio III

L'apertura dei Punti Blu nel municipio III sta registrando un grande successo. Sono 150 le persone oer 65 con fragilità economiche e sociali, residenti nel terzo municipio che aderiranno al servizio che permette loro di andare al mare in maniera gratuita.

Il progetto rientra nella politica di inclusione vara dal municipio III e mira a garantire il benessere psicofisico degli anziani, combattendo la solitudine e le difficoltà quotidiane, garantendo loro un periodo di svago durante i mesi estivi.

Il servizio, che comprende trasporto a mezzo pullman GT con partenza alle ore 07:00 e rientro per le ore 19:00 con pranzo e merenda, sarà attivo dal 3 al 21 luglio 2023 in uno stabilimento balneare in località Lido di Pini dal lunedì al venerdì con una frequenza quotidiana di 50 anziani, per 3 settimane.

Il progetto, a cura della B&C Travel, è sviluppato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Primo Valore, promosso da Roma Capitale ed interamente finanziato con i fondi della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma III Montesacro. Per aderire bisogna scrivere una maill’indirizzo assistenza@bectravel.it, o contattare il numero +39.340.949.14.99.

"C'è grande soddisfazione per aver garantito l’avvio dei Punti Blu gratuiti per anziani fragili” dichiarano Maria Romano Assessora Municipali alle Politiche Sociali, e Paola Cavalieri Consigliera Municipale Presidente della Commissione Politiche sociali III municipio.