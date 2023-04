Un luogo di sport per tutti: Castel Giubileo avrà il suo playground

Potenziare l’attività sportiva attraverso un nuovo spazio fruibile da tutti: è con questo obiettivo che stanno per concludersi i lavori per la realizzazione del nuovo playground di via Bolognola, nel cuore di Castel Giubileo.

A Castel Giubileo arriva il playground

“Lo avevamo promesso e ora è realtà. Tra qualche settimana un nuovo campetto di basket all’aperto, pubblico e di libera fruizione sarà a disposizione di tutte le ragazze e i ragazzi del quartiere. Un intervento - ha sottolineato l’assessore all’Ambiente e allo Sport del Municipio III, Matteo Zocchi - che aggiunge un altro tassello per far tornare vivibile il Parco Bolognola: dal campo di calcetto, realizzato negli scorsi anni, alla nuova area ludica aperta a dicembre, ora l’offerta di gioco e aggregazione aumenterà ancora con il campetto di basket aperto a tutte e tutti”.

Gli interventi previsti a Castel Giubileo

“Continuiamo a impegnarci nella creazione di spazi per lo sport aperto e libero per tutti e tutte con l’obiettivo - ha sottolineato il presidente Paolo Marchionne - di mettere a disposizione di ogni quartiere, dal centro alla periferia, luoghi di incontro per i giovani e le giovani del territorio. E il nostro impegno per Castel Giubileo non finisce qui: dopo aver riaperto l’asilo nido comunale dopo dieci anni di abbandono, inizieremo gli interventi per le coperture e i frontalini della scuola elementare Simone Renoglio. Vogliamo portare al centro della azione di riqualificazione ogni quartiere del municipio, per dare a tutte e tutti gli stessi servizi, le stesse opportunità e ridurre le diseguaglianze tra centro e periferia, a partire dalle esigenze dei più giovani”.