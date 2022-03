In Municipio III arrivano nuove case dell’acqua: saranno in periferia e davanti al mercato

Il municipio III si prepara ad accogliere due nuove case dell’acqua Acea, quelle che la controllata del Comune definisce come “l’evoluzione odierna delle fontanelle romane” nate da un progetto che coniuga sostenibilità e innovazione.

Che cosa sono le Case dell’acqua di Acea

Le case dell’acqua sono fontanelle hi-tech dove, oltre a poter bere gratuitamente acqua potabile liscia e frizzante, è possibile ricaricare tablet e smartphone, consultare informazioni di pubblica utilità attraverso i display digitali di cui sono dotate.

I “nasoni” 2.0 arriveranno a Vigne Nuove e nel cuore di Montesacro. Il parlamentino di Piazza Sempione ha infatti votato un atto per l’installazione delle Case dell’acqua a Largo Fratelli Lumière e in viale Adriatico, nello spazio esistente tra l'edicola e l'ingresso del rinnovato mercato rionale.

Le nuove case dell'acqua a Vigne Nuove e Montesacro

“Queste due nuove installazioni seguono ed integrano quella già presente all'interno del Mercato Serpentara di via Talli e quella al Tufello in piazza degli Euganei, fronte mercato Gigi Proietti. La nostra idea - hanno detto i consiglieri del Pd in Municipio III Filippo Maria Laguzzi e Federica Rampini - è quella di portare queste tipologie di servizi non solo presso i mercati rionali ma anche in quelle aree più periferiche del nostro territorio. Il lavoro svolto dalla Commissione Lavori pubblici tramite i sopralluoghi effettuati nelle diverse aree del municipio ci ha infatti permesso di identificare quelle aree idonee, anche dal punto di vista tecnico, per poter concordare con Acea le nuove installazioni che ricordiamo, permettono anche di ricaricare tablet e smartphone oltre a consultare informazioni di pubblica utilità attraverso i display digitali di cui sono dotate".