Oltre 100 incidenti in tre anni, tutti sulla stessa strada. E le auto continuano a ribaltarsi

Cento incidenti in tre anni, la metà fortunatamente senza feriti, il resto con qualche contuso e purtroppo un morto. E’ questo il report relativo al periodo 2017-2020 dell’infortunistica stradale relativo a via di Casal Boccone, lo stradone che attraversa l’omonimo quartiere del Municipio III.

Via di Casal Boccone: la strada delle carambole

Un vialone divenuto ormai noto per le numerose carambole con le auto spesso a finire fuoristrada, su marciapiede e ciclabile laterali, sempre nello stesso punto: sulla curva appena dopo il grande rettilineo. A nulla serve il limite fissato a 30 km/h, su via di Casal Boccone le automobili continuano a ribaltarsi. L’ultima, una Chevrolet Matiz, questa mattina intorno alle 8.10. Fortunatamente nessuno si è fatto male nonostante la vettura sia stata trovata sottosopra sul ciglio della strada. Ad intervenire per i rilievi del caso gli agenti del III gruppo Nomentano e i sanitari del 118.

Un autovelox per contrastare gli incidenti

Incidentalità alta, ma nessuna anomalia per via di Casal Boccone. Questo quanto era emerso dagli studi del dipartimento di programmazione e attuazione urbanistica di Roma Capitale. Così, con i residenti e i ciclisti a denunciare l’utilizzo del viale “come una sorta di circuito di Formula Uno”, il municipio III è alla ricerca di un valido deterrente agli incidenti. Per la strada, ancora in carico alla società costruttrice Impreme, si pensa all’installazione di un autovelox.

Casal Boccone: idea autovelox e bande rumorose

“Nella scorsa consiliatura il consiglio del Municipio III ha chiesto al Comune, allora guidato dalla sindaca Raggi, di farsi portavoce presso il Prefetto per l’installazione di un autovelox. Dal 2020, con le modifiche al codice, - ha spiegato a RomaToday l’assessore ai Lavori Pubblici del Roma Montesacro, Matteo Pietrosante - è possibile installarli anche su quella tipologia di strada che presenta una incidentalità rilevante. Ma alla nostra richiesta non è stato dato seguito. Resta il fatto - ha proseguito l’assessore - che via di Casal Boccone va attenzionata perchè è un rettilineo che si conclude con una curva che viene spesso presa a grande velocità. Non essendo possibile mettere nè dossi nè attraversamenti rialzati, bisogna essere chiari con quanti continuano a chiederli, abbiamo pensato ad autovelox e bande rumorose perchè possano rappresentare un valido deterrente e una maggiore garanzia di sicurezza per automobilisti, pedoni e ciclisti. Abbiamo intenzione di rinnovare questa richiesta di rilevamento elettronico della velocità anche alla nuova amministrazione che - ha concluso Pietrosante - siamo certi sarà più sensibile a questa tematica”.