Elezioni Municipio III: tutti i candidati alla presidenza

Il 3 e il 4 ottobre Roma torna alle urne: si vota per scegliere il sindaco e rinnovare l’Assemblea Capitolina, ma anche i presidenti di municipio e i consigli municipali. In Municipio III sarà una sfida tra nove: a contendersi lo scranno più alto di Montesacro tre donne e sei uomini. Chi vincerà prenderà il posto del presidente uscente Giovanni Caudo, già assessore nella giunta di Ignazio Marino oggi candidato al Comune con Roma Futura.

Municipio III: tutti i candidati presidente

Vediamo chi in Municipio III prende parte alla sfida all’ombra di Piazza Sempione. Il centrosinistra schiera il già consigliere e poi presidente (2013-2016), Paolo Marchionne (intervista - biografia). Veterana della politica municipale anche la candidata presidente del centrodestra, Giordana Petrella (intervista - biografia), negli scorsi tredici anni la donna più votata della coalizione a livello territoriale. Dario Quattromani (intervista - biografia) è invece il candidato presidente in Municipio III per il M5s. Marta Marziali (intervista - biografia) è la candidata presidente della lista Calenda sindaco, mentre Gianmarco Marchesini (intervista) è l’uomo di punta di ReVoluzione Civica. Marcello Luca (intervista) è il candidato presidente per Roma ti riguarda, mentre la carta del Popolo della Famiglia si chiama Silvio Rossi (intervista). Alessandro Onofri (intervista) è il candidato presidente dei Liberisti Italiani. Massimo Prudente il volto per la presidenza di Potere al Popolo, Maria Teresa Bifulco quello della lista Nerone sindaco.

Municipio III: come si vota

Per votare il presidente si dovrà mettere una X sul nome del candidato scelto (voto solo al presidente e a nessun partito) o sul simbolo di una lista ad esso collegata o ancora sia sul nome del candidato presidente che sul simbolo della lista. Si possono scegliere anche i consiglieri: il Consiglio Municipale è composto da 24 consiglieri più il presidente. Per indicare i nomi a cui dare la propria preferenza basterà scrivere accanto al simbolo della lista barrata con la X il nome e il cognome di massimo due candidati appartenenti alla stessa lista indicata: in base al principio della preferenza di genere dovranno essere un nome maschile e un nome femminile, non è possibile indicare due candidati consiglieri dello stesso sesso. In quel caso c’è l’annullamento della preferenza per il secondo nome scritto.

Se il 3 e 4 ottobre nessuno dei candidati presidenti dovesse raggiungere la soglia del 50% più 1 dei voti, si andrà al secondo turno: il ballottaggio tra i due candidati presidente più votati si svolgerà domenica 17 e lunedì 18 ottobre.