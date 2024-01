Da Vigne Nuove al viadotto dei Presidenti, così le bonifiche restituiscono un nuovo volto al territorio

Vigne Nuove si prepara alla grande trasformazione, al restyling e al rilancio del quartiere che passerà dal finanziamento della Commissione Europea (5 milioni di euro) vinto lo scorso giugno dal Municipio III con il progetto di rigenerazione urbana We-Z. Il primo passo è la bonifica della grande area verde tra via De Curtis e via Dina Galli nella quale sono stati avviati gli interventi per la pulizia e la bonifica.

Bonifica a Vigne Nuove. Il sogno è un parco urbano

“Un’area verde enorme nota solo per gli incendi estivi e lo sversamento di rifiuti. Fin dal nostro insediamento abbiamo voluto mettere la testa sul recupero dell’area: infatti questo è solo il primo passo: rimuovere rifiuti, sterpaglie e piante infestanti” hanno fatto sapere il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne e l’assessore all’Ambiente, Matteo Zocchi. Da febbraio inizierà la progettazione di un nuovo parco urbano, uno spazio pubblico di 33.000 mq, attraversabile, vivibile e sicuro, per collegare Vigne Nuove a Tufello, ricucire i quartieri e migliorare la vita delle persone che abitano il quartiere. “Un lavoro di cui siamo fieri, far sorgere un nuovo parco pubblico in un quartiere popolare è un sogno che si realizza e che ci accompagna da anni. Il progetto We-Z ha iniziato a cambiare volto all’intero quadrante.”

Pulizia a Valmelaina

Ma non solo Vigne Nuove. Bonifiche in corso in più parti del territorio. Iniziata quella della spalletta verde di Via Gabrio Casati a Valmelaina, un intervento ad opera del dipartimento ambiente. “Si tratta di un lavoro enorme - sottolinea Zocchi - che restituirà finalmente alla fruizione e al decoro un intero spazio verde. Bisognerà allestirlo nei prossimi mesi con arredi e altro”. Si lavora anche sul viadotto dei Presidenti dove il dipartimento Csimu è impegnato nella bonifica della vegetazione infestante dello spartitraffico dello stradone che attraversa il territorio. “Una pulizia che restituirà decoro ad un’arteria fondamentale del nostro quadrante”.

Il mercato circondato dall'immondizia

Quasi ultimata la bonifica al mercato di Valmelaina. Via rifiuti ingombranti, vecchie apparecchiature elettroniche, buste e cartoni dal contenuto vario che da mesi circondavano i banchi degli operatori costringendoli a lavorare e accogliere la clientela immersi nell’immondizia. Una pulizia dell’area, di proprietà dell’Inps, in carico tuttavia al Municipio III.

In una nota l’Inps ha infatti precisato di non avere alcun onere o responsabilità sulla mancata pulizia dell’area mercatale. “Già dal 1999 l'area in questione, di circa 18mila metri quadri, - ha scritto l’istituto di previdenza - è stata data in concessione al Comune di Roma, che l'ha attualmente destinata a sede del mercato rionale, assumendosi l'impegno a provvedere alla completa pulizia a propria cura e spese”.

Nelle prossime settimane è invece atteso l'intervento di rimozione dei rifiuti alle spalle della stazione Nomentana, lungo la ferrovia e la pista ciclabile. Lì dove sono sorte anche numerose baracche abitate da disperati.