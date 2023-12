Bilancio approvato. Ma a Montesacro c’è aria di crisi

Nonostante le turbolenze scaturite dagli attriti interni al Pd, alla fine il Municipio III è riuscito ad approvare la proposta di bilancio. “Un documento importante che assicura e aumenta le risorse per i servizi sociali essenziali del municipio, oltre a implementare le risorse per la segnaletica e la manutenzione delle strade” ha commentato a margine il presidente, Paolo Marchionne. Il minisindaco ha sottolineato l’impegno per aggiungere altre risorse sull’edilizia scolastica e sul verde pubblico, anche attraverso il recupero delle entrate su cui negli ultimi mesi l’amministrazione ha lavorato di concerto con il Campidoglio. “Solo nel 2022 registriamo 1,2 milioni di euro che ritornano sul territorio come servizi a chi ha bisogno di aiuto, per la manutenzione del territorio”.

La crisi della maggioranza del Municipio III

Ma l’approvazione del bilancio arriva dopo giorni ad alta tensione. La prima seduta del consiglio di Piazza Sempione convocata per discutere del documento finanziario non si è aperta: troppe assenze tra le fila del Partito Democratico. Niente numero legale e tutti a casa. Frutto della “fronda” interna che da mesi rappresenta una spina nel fianco del minisindaco Marchionne. I manciniani del gruppo, capitanati dai consiglieri Federica Rampini (ex capogruppo sfiduciata) e Filippo Laguzzi, reclamano più spazio: in particolare un posto in giunta per l’attuale presidente del consiglio. Il braccio di ferro - dai fondi per la cultura alla gestione del patrimonio - è continuo. Lo scontro acceso. Nel corso della discussione i “ribelli” non hanno nemmeno appoggiato uno degli atti della maggioranza.

Marchionne a un passo dalle dimissioni

Spaccature sottolineate anche dalle opposizioni di FdI e M5s che, alla luce delle defezioni dem, hanno chiesto al presidente di fare un passo indietro. E le dimissioni del minisindaco di Montesacro sono sembrate ad un passo. “Sono molto rammaricato e sto riflettendo molto su come proseguire il percorso” ha scritto dopo la seduta del consiglio municipale saltata. Alla fine il bilancio è stato votato, niente terremoto ma a Montesacro resta l’aria di crisi.

L'impegno sulle barriere architettorniche

Intanto si lavora. Nell’ambito del bilancio sono stati approvati anche due emendamenti con cui la Lista Calenda chiedeva lo stanziamento di ulteriori 200mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Risorse aggiuntive che consentiranno di implementare, nel prossimo anno, un lavoro, iniziato durante l'attuale consiliatura e per il quale sono ancora necessari numerosi interventi sia in strade municipali che comunali del territorio.

“Si tratta di una battaglia di civiltà che fin dall’inizio ha caratterizzato il mio mandato, proprio perché consente ai disabili di poter uscire dalle proprie case e spostarsi più agevolmente nei propri quartieri. Scalini nei marciapiedi, rampe mancanti e altro ancora, di fatto, imprigionano queste persone dentro le abitazioni, ledendo un loro diritto fondamentale: la libertà di movimento. Spiace - ha commentato la consigliera Livia Pandolfi di Lista Civica Calenda Azione -che una parte della maggioranza del partito democratico, inspiegabilmente, si sia però astenuta a fronte del voto unanime di tutta l’aula”. “L’abbattimento delle barriere architettoniche in città era e resta un punto centrale del programma della Lista Calenda Sindaco, che mira a rendere vivibile Roma non solo per le persone con difficoltà motorie ma anche per le molte mamme obbligate a fare percorsi ad ostacoli con carrozzine e passeggini. Per questo - ha precisato Flavia De Gregorio, capogruppo capitolino di Azione - sosterremo gli emendamenti anche in aula Giulio Cesare e vigileremo per la loro definitiva approvazione”.