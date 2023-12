Così il bilancio del Comune trasforma il territorio di Montesacro

L’Aula Giulio Cesare ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 di Roma Capitale. Una manovra che sfiora i 13 miliardi di euro, di cui 5,48 miliardi per la spesa corrente e oltre 2 miliardi per le spese destinate agli investimenti. Un documento nel quale sono contenuti anche gli stanziamenti destinati ai municipi che così, dopo le varie osservazioni arrivate da ciascun parlamentino, posso realizzare i progetti ritenuti prioritari.

Il ponte ciclopedonale sull'Aniene

Nel Municipio III c’è sicuramente il ponte ciclopedonale tra Sacco Pastore e Conca d’Oro. Per l’opera che il territorio attende da oltre un decennio sono stati previsti 2,3 milioni di risorse comunali chieste attraverso un emendamento di Roma Futura e avallate dall’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè. “Un’opera fondamentale, perno di una precisa idea di mobilità sostenibile” ha commentato l’assessore municipale alle politiche ambientali, Matteo Zocchi.

Le opere finanziate nel Municipio III

Il bilancio del Comune soddisfa i vertici di Piazza Sempione. “Un grande lavoro che rafforza la trasformazione della città anche nel nostro municipio” ha detto a margine del voto il minisindaco Paolo Marchionne. Tra i finanziamenti per il Roma Montesacro i 3,1 milioni di euro saranno per riqualificare totalmente l’area del Ponte Nomentano e i parchi che costeggiano l’Aniene, Sacco Pastore e Conca d’Oro. “Sarà infine finanziata la realizzazione del collegamento viario tra via Zavattini e piazzale Flaiano, per collegare Vigne Nuove alla Bufalotta” ha fatto sapere Marchionne. Infine c’è anche il finanziamento della riqualificazione dell’area sportiva del Detroit, nel quartiere Tufello, “un lavoro - ha sottolineato Zocchi . che portiamo avanti da tempo e di cui saremo tutte e tutti orgogliosi”.

“Opere attese dalle cittadine e cittadini del municipio da anni che ora - ha concluso Marchionne - vedono luce grazie al lavoro dell’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Gualtieri”. I soldi ci sono, andranno progettate e realizzate.